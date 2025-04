Slusari despre Portul Giurgiulești – Lucrurile sunt complicate acolo – BERD vrea să scape de un activ toxic, iar guvernarea nu are o strategie  

22:40

Congresul „Respect Moldova" l-a ales sâmbătă, 12 aprilie, pe Marian Lupu în funcția de președinte al formațiunii. Noul conducător a menționat că este un gest de încredere, pe care îl primește cu respect și cu un puternic simț al datoriei. „Nu voi trata acest mandat ca pe un titlu onorific, dar ca pe o obligație ...