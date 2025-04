Fostul ambasador al RM la Moscova, Andrei Neguța, achitat în dosarul anabolizantelor

10:10

Fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase a ținut să comenteze scandalul din justiție prin care mai mulți interlopi au fost eliberați. Tănase consideră că elementul legislativ nu a jucat un rol decisiv iar eliberarea unor criminali periculoși revine, mai degrabă, Administrației Naționale a Penitenciarelor și judecătorului care a luat decizia „Problema nu constă în lege, ...