Başcanul Evghenia Guţul eliberată din penitenciar şi plasată în arest la domiciliu

Deputatul Olesea Stamate dă de înțeles că nu-și va depune mandatul de deputat după ce PAS i-a solicitat acest lucru în contextul scandalului cu Legea amnistiei „Încă nu am renunțat la mandatul de deputat și nu sunt sigură dacă o voi face. Așa cum am promis în campania electorală, voi continua să lupt pentru dreptate ... Olesea Stamate nu-și depune mandatul și anunță că va spune din ce poziție va desfășura activitatea de legislator