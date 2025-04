Toamna aduce o nouă licitație pentru instalarea parcurilor regenerabile

17:30

Republica Moldova a exportat 99,7 mii tone de rapiță în sezonul iulie 2024 – februarie 2025, potrivit Asociației Agrocereale. Deși volumul este sub recordul sezonului precedent (272 mii tone), acesta depășește media ultimului deceniu, confirmând interesul crescut pentru această cultură profitabilă și rezistentă la secetă.