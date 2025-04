Două focare de PPA și un caz de rabie

10:10

Agricultura Moldovei se confruntă cu o nouă provocare majoră: scăderea alarmantă a umidității solului, fenomen care ar putea afecta grav producția agricolă din acest an. Experții avertizează că lipsa precipitațiilor și temperaturile ridicate vor prelungi perioada de secetă, punând în pericol culturile.