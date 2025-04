Chișinăul cere predarea deputatului Nesterovschi, în timp ce Tiraspolul neagă prezența acestuia în regiune

11:40

Armata Națională va desfășura în lunile aprilie, mai și noiembrie antrenamente de instruire cu rezerviștii Forțelor Armate. Exercițiile vor dura cinci zile și vor avea ca scop verificarea aptitudinilor rezerviștilor, precum și familiarizarea acestora cu echipamentul și armamentul din dotarea Armatei Naționale. Primul exercițiu din acest an va avea loc …