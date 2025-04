De ce nu apare Rusia pe lista țărilor vizate de tarifele lui Donald Trump. Explicații de la Casa Albă

10:20

Un cutremur puternic în Asia de Sud-Est a zguduit Myanmarul și Thailanda. Institutul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ) din Potsdam a raportat un cutremur cu magnitudinea 7,4 în Myanmar, în timp ce US Geological Survey (USGS) a înregistrat o magnitudine de 7,7. În plus, a existat cel puțin încă o replică puternică de 6,4