UE ar putea oferi, în avans, Moldovei de 50 milioane de euro – Unde vor fi direcționați banii

23:00

Guvernul liberalizează importul de cereale și semințe oleaginoase din statele membre UE. Un proiect de hotărâre în acest sens urmează să fie aprobat la ședința cabinetului de miniștri din 29 ianuarie. În documentul elaborat de Ministerul Agriculturii se menționează că: ”Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 170/024 cu privire la licențierea provizorie a importului ... Guvernul vrea să liberalizeze importul de cereale și semințe oleaginoase din UE – Companiile europene nu vor avea nevoie de licență The post Guvernul vrea să liberalizeze importul de cereale și semințe oleaginoase din UE – Companiile europene nu vor avea nevoie de licență appeared first on Politik.