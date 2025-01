Ministerul Justiției propune fuzionarea PA și PCCOCS – Reacția Veronicăi Dragalin – CSP îngrijorat

21:50

În Belarus s-au desfășurat alegeri prezidențiale. După un exit poll organizat de autorități, actualul președinte Alexandr Lukașenco acumulează peste 87% din sufragii Potrivit rezultatelor sondajului, 1,8% dintre respondenți au votat pentru candidatul la președinția Republicii Belarus Oleg Gaidukevich; pentru Anna Kanopatskaya – 1,6%; pentru Alexandru Lukașenko – 87,6%. Serghei Syrankov a primit 2,7% din voturile ...