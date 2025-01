Olesea Stamate despre comasarea PA și PCCOCS: „E nevoie de o evaluare a acestor instituții, așa ar trebui să arate un proces normal”

15:10

Aeroportul Internațional Mărculești va fuziona cu cel de la Chișinău, urmând să fie transformat într-un hub cargo strategic pentru nordul Republicii Moldova, a anunțat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea. Potrivit ministrului, proiectul prevede investiții totale de 4,1 milioane de euro, destinate reabilitării pistei, modernizării terminalului și creării unor facilități dedicate atât pasagerilor, cât și transportatorilor cargo.