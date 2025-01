Analiză: circa 85% din populația Moldovei nu ar accepta o persoană LGBT+ în familie 

18:10

Serviciul Vamal al Republicii Moldova informează, într-un comunicat, că postul vamal Costești nu va activa în data de 28 ianuarie, între orele 09:00 – 17:00. În intervalul de timp menționat vor avea loc lucrări planificate de mentenanță și modernizare a sistemului de alimentare cu energie electrică. „În data de 28 ianuarie 2025, între orele 09:00 […]