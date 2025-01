Ce etnie a declarat populația R. Moldova? Comparație între recensămintele din 2024 și 2014

08:50

UE: 1,8 miliarde de euro pentru Moldova Parlamentul European va decide săptămâna aceasta alocarea a 1,8 miliarde de euro pentru Moldova, sumă promisă de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în toamna anului trecut. Este vorba despre un nou instrument de sprijin – Mecanismul de Reformă și Creștere. Potrivit europarlamentarului Siegfried Mureșan, după acest pas, Guvernul moldovean […]