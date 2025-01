Ce limbi sunt vorbite în R. Moldova? Aproape jumătate au indicat „moldoveneasca”

17:20

Agenția Proprietății Publice a anunțat, pe 28 ianuarie, că în calitate de fondator al Aeroportului Internațional Chișinău și al Aeroportului Internațional Mărculești demarează un amplu proiect de fuziune și dezvoltare a acestor două întreprinderi de stat. „Inițiativa urmărește crearea unui sistem aeroportuar modern și eficient. (…) Aeroportul Internațional Chișinău își va extinde terminalul de pasageri. […] The post Aeroportul Internațional Chișinău și Aeroportul Internațional Mărculești vor fuziona appeared first on NewsMaker.