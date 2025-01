(VIDEO) „În UE sunt revoltați de faptul că Rusia blochează livrările de gaz către Moldova”. Ce subiecte au discutat miniștrii de externe ai țărilor UE

19:40

Gara feroviară din Ocnița riscă să rămână cu un singur angajat după ce restul muncitorilor au depus cereri de demisie, scrie TVN. Oamenii au spus că dacă până pe 3 februarie nu-și vor ridica bani vor fi nevoiți să-și găsească un alt post de muncă. Zilele trecute, întreprinderea Calea Ferată din Moldova raporta că are restanțe […] The post Gara feroviară din Ocnița riscă să rămână cu un singur angajat: cerere de demisie colectivă appeared first on NewsMaker.