DOC Ceban cere 177 mln lei compensații de la Guvern. Răspunsul primit

Profesorii din municipiul Chișinău nu și-au primit încă salariile pentru luna decembrie 2024. Viceprimara Olga Ursu a declarat în cadrul ședinței de luni, 20 ianuarie, că Primăria Chișinău așteaptă transferurile de la Guvern, în valoare de 220 de milioane de lei, pentru a acoperi aceste plăți. Am solicitat o reacție din partea Guvernului, dar deocamdată […] The post Profesorii din Chișinău nu și-au primit salariile pentru luna decembrie 2024. Primăria așteaptă transferurile de la Guvern appeared first on NewsMaker.