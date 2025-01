VIDEO „A fost bună friptura?”. Șapte polițiști din Călărași și Strășeni, cercetați pentru luare de mită

19:00

Șefa statului Maia Sandu a declarat că autoritățile sunt gata să ofere și asistență financiară pe malul stâng al Nistrului. „Dar asta se poate întâmpla atunci când armata rusă se retrage și atunci când misiunea de pacificatori este înlocuită cu o misiune civilă, sub egida ONU sau UE", a adăugat șefa statului, menționând că această […]