Salariile profesorilor din Chișinău, plătite după întârzieri: precizările ministerului Finanțelor

Armata rusă a atacat cu rachete balistice și drone capitala Ucrainei, Kiev, în noaptea dinspre 18 ianuarie. Patru persoane au fost ucise, iar altele trei au suferit răni din cauza bombardamentului. Între timp, Ministerul rus al Apărării a anunțat că, noaptea trecută, a interceptat 46 de drone ucrainene deasupra a șase regiuni ale Federației Ruse. […] The post Rusia și Ucraina s-au atacat noaptea trecută: patru morți la Kiev și incendii la două depozite de petrol din Kaluga și Tula (VIDEO) appeared first on NewsMaker.