Donald Trump a depus jurământul și devine cel de-al 47-lea președinte al SUA: „Epoca de aur a Americii începe chiar acum” – Mesajul Maiei Sandu după învestirea lui Trump

Ministerul Justiției renunță la seviciile Băncii Consiliului Europei și schimbă contractantul la construcția unui nou pentenciar în Chișinău. Astfel, MJ și Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiecte (UNOPS) au semnat acordul prin care va fi externalizat parțial managementul proiectului de construcție a noului penitenciar din Chișinău. Proiectul are ca scop modernizarea condițiilor de detenție, ...