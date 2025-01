Ordonanță de Guvern la București – Noile alegeri prezidențiale din România vor avea loc pe 4 mai – Votul în diasporă va dura trei zile

22:50

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru marți, 14 ianuarie, o ședință a Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Principalele subiecte de pe agenda discuțiilor vizează situația actuală din sectorul energetic și măsurile de sprijin pentru populație în contextul dificultăților economice și energetice. Ședința CSS va fi urmată de o conferință de presă susținută de ...