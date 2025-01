Ministerul Justiției contractează un alt partener la construcția noului penitenciar din Chișinău

13:10

Locuitorii din stânga Nistrului, care dețin permis de conducere eliberat de structurile regiunii, nu vor mai putea obține echivalarea acestui document fără susținerea examenului. Prevederea din punctul numărul 51 din Regulamentul privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule urmează să fie modificat de Guvern în ședința de miercuri, 15 ianuarie. Inițiativa ...