Judecătorii și procurorii care nu au promovat evaluarea vor fi lipsiți de indemnizația unică de concediere – Ce a hotărât Curtea Constituțională

13:00

Ministerul rus al Apărării susține că nouă drone ucrainene au lovit sâmbătă, 11 ianuarie, stația de comprimare Ruskaya din regiunea Krasnodar, „cu scopul de a întrerupe aprovizionarea cu gaze a țărilor europene”, transmite BBC. Această stație din satul Gai-Kodzor furnizează gaz prin conducta Turkish Stream. De la 1 ianuarie, tranzitul de gaze rusești prin Ucraina ... Rusia acuză Ucraina că a atacat cu drone gazoductul Turkish Stream The post Rusia acuză Ucraina că a atacat cu drone gazoductul Turkish Stream appeared first on Politik.