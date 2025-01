(video) Premieră: Alpina B8 GT – ediție limitată la 99 de exemplare

13:30

Mașinile cu cele mai bune scoruri testate de Euro NCAP în fiecare an sunt încoronate drept Best in Class, ajutând consumatorii să aleagă cea mai sigură mașină pentru nevoile lor. În 2024, cinci mașini din China, Germania și Japonia au stabilit standardul pentru siguranța vehiculelor. „Industria auto a avut un an dificil în 2024, marcat […] Articolul Euro NCAP a dezvăluit cele mai bune mașini din clase – cele mai sigure modele testate în 2024 apare prima dată în Autoblog.md.