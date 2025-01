(video) TAS 2025: Prima aplicare mai neobișnuită a noului motor Toyota G20E

TOYOTA GAZOO Racing a prezentat la Tokyo Auto Salon un concept de vehicul care are o aplicare mai neobișnuită a unui motor de nouă generație. Se numește GR YARIS M Concept, litera M făcând o referință la Akio Toyoda, care concurează în autosport sub pseudonimul Morizo. Hatchback-ul cu trei uși are un setup tehnic interesant […] Articolul (video) TAS 2025: Prima aplicare mai neobișnuită a noului motor Toyota G20E apare prima dată în Autoblog.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Autoblog.md