(video) Imagini cu momentul exploziei taximetrului la o stație de alimentare cu carburanți din Chișinău

17:20

Articolul se mai actualizează!… Compania Sony Honda Mobility Inc. (SHM) a anunțat la expoziția CES primul model care va fi vândut sub marca AFEELA. Noul sedan electric AFEELA 1 este programat pentru producție în SUA la o fabrică existentă, de ultimă generație, din Ohio. Vânzările oficiale vor începe în California din acest an, iar livrările […] Articolul (video) CES 2025: Primul automobil din colaborarea Honda și Sony intră pe piață apare prima dată în Autoblog.md.