Moldovagaz ar putea fi naționalizată? Propunerea prim-ministrului

12:10

Deputații din Parlamentul Republicii Moldova se întrunesc astăzi, la ultima ședință din acest an. Ordinea de zi conține șase subiecte printre care, declararea anului 2025 – Anul lui Mihai Eminescu și Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare a Republicii Moldova pentru anii 2024-2034. Parlamentul se întrunește în două sesiuni ordinare pe an.