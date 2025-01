Tragedie de Revelion. O persoană din nordul țării și-a pierdut viața, iar alta a ajuns la spital, după ce casele lor au ars

16:10

„Noul An să fie mai, mai, mai trainic și mai bogat, să fie pace în țară băieți, pacea e principala, o să fie pace o să avem de toate. Sănătate și succes.” Ce își doresc oamenii din nordul țării în Noul An? „Pace în familie, copii sănătoși, stimă de părinți, de nepoți, asta e tot.” […] Acest articol /VOX-POP/ Ce își doresc oamenii din nordul țării în Noul An a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.