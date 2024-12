Ultima zi a anului vine cu vreme caldă și fără precipitații semnificative

18:00

În centrul orașului Bălți se vând brazi vii. Unii locuitori spun că e o tradiție să ai brad viu în casă. „Noi deja am cumpărat un brad mare, acum am luat crenguțe pentru cunoscuți. Prefer bradul viu, cel artificial e artificial, iar cel viu e tradiție de pe timpuri." „Miros, Noul An altfel se simte, […]