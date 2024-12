Profesorii, nemulțumiți de majorarea nesemnificativă a salariilor, prevăzută pentru 2025. Sindicatele anunță proteste dacă nu va fi identificată o soluție

12:50

Un nou scandal cu implicarea președintelui Autorității Naționale de Integritate, Lilian Chișca, aprobat în funcție de președinta Maia Sandu. Potrivit unei înregistrări audio, publicată de canalul de Telegram ANI Necapturat, Chișca i-ar fi dat indicație cu text deschis inspectorului de integritate Ana Croitor să pornească controlul averii judecătorului Violeta Chisilița, "să vadă și ea cum e". „Eu nu am știut- pe Chisilița asta și nu vreau să o cunosc, și eu nu sunt persoana care să urmăresc careva...Pur și simplu, ea a făcut o situație vizavi de instituție, nu vizavi de mine, că eu personal nu am cu nimeni nimic. (...) Pur și simplu, eu de ce am insistat atunci, „dă să inițiem să vadă și ea oleacă cum e”. Ei sunt prieteni cu ăștia cu care noi ne batem în „săghii”, a declarat Lilian Chișca în cadrul discuției avută cu inspectorul de integritate Ana Croitor. Potrivit canalului de Telegram, această înregistrare este parte a dosarului administrativ, inițiat la plângerea inspectorului Ana Croitor și, Consiliul de Integritate urmează să se pronunțe. https://www.youtube.com/shorts/Qq8BZlDhDX4?feature=shareLiber TV a scris anterior că inspectorul ANI, Ana Croitor, ar fi fost impusă de către președintele instituție, Lilian Chișca, și de inspectorul principal Ion Nicolaev să inițieze, contrar legii, verificări în privința judecătoarei, Violeta Chisilița, care ar fi anulat un proces-verbal abuziv al ANI. Acuzațiile au fost aduse în cadrul ședinței Consiliului de Integritate al ANI, desfășurată pe 8 octombrie. „S-a insistat să fie inițiat controlul, este vorba de judecătorul Violeta Chisilița care a anulat procese verbale în inițierea controlului în privința domnului Tăbârța. A insistat inclusiv domnul președinte și domnul Nicolae a insistat pe faptul că noi trebuie să acționăm că acolo sunt temei. Dumnealor insistau despre anii 2016-2017, precum că lipsește declarația pentru 2016 prin urmare urmează să fie elucidat momentul, eu am invocat că circumstanțe noi pentru perioada ceea nu s-au stabilit deoarece apartamentul doamnei îl avea și în momentul când a fost emis procesul verbal de refuz, și respectiv atât în perioada ceea, am ajuns la concluzia că nu este diferență, cât și în perioada ulterioară a procesului verbal”, a declarat Ana Croitor.Inspectorul a mai menționat că a refuzat să îndeplinească cerințele președintelui ANI, însă, acesta a insistat în continuare.Anterior, și activistul politic, Vlad Bilețchi, a semnalat încălcări comise de șeful ANI. Activistul a adăugat că, recent, s-a confirmat ceea ce declarase el mai înainte și anume că, Lilian Chișca este sub influența PAS, iar acțiunile sale servesc în mod clar interesele acestei formațiuni.„Vreau doar să vă reamintesc că Lilian Chișca este emanația și opera Maiei Sandu care l-a numit în funcție prin decret prezidențial personal. Acum se sparge gheața, iese la suprafață ceea ce v-am spus în ultimul an și jumătate, ceea ce v-am spus înainte ca să aibă loc acest concurs de ANI, înainte să câștige Chișca acest concurs fraudat, încă înainte ca Maia Sandu să-l numească în funcție. Reamintesc că am făcut și un flashmob în fața președinției și am trimis și demersuri oficiale către Aparatul prezidențial prin care i-am atenționat asupra faptului nu trebuie să-l numească pe acest personaj în funcția de președinte al ANI”, a declarat Bilețchi.Lilian Chișca, președintele ANI, nu a comentat deocamdată înregistrarea audio.