(FOTO) Ziua Națională a României, marcată în mod deosebit la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău

Magistrata Victoria Sanduța, demisă din sistemul judecătoresc din cauza unei postări critice la adresa Maiei Sandu, renunță la funcția de președintă a Asociației “Vocea Justiției”. Un nou președinte va fi ales pe data de 14 decembrie. În context, Victoria Sanduța a publicat un mesaj de recunoștință și încurajare a colegilor.”Am fost onorată să servesc această comunitate de la bun început, având privilegiul de a fi aleasă președinte și investită cu încrederea voastră – în capacitatea mea de a vă reprezenta cu demnitate și de a contribui la realizarea scopurilor noastre comune: promovarea statului de drept, a culturii democrației și apărarea independenței judecătorilor și autorității justiției din Republica Moldova.Acești ani au fost plini de provocări, dar și de realizări semnificative. Împreună, am inițiat proiecte inovatoare, am luat poziții ferme pentru apărarea independenței judecătorilor și am contribuit la schimbarea mentalităților în cadrul sistemului judecătoresc. Sunt convinsă că semințele plantate vor da roade frumoase, aducând schimbarea pe care noi toți, ca cetățeni, o așteptăm.Din păcate, în luna septembrie 2024, am fost eliberată din funcția de judecător printr-o decizie pe care o consider ilegală și profund nedreaptă, având în vedere întreaga mea activitate. Deși voi lupta pentru restabilirea dreptății, sunt conștientă că acest demers va dura timp. Îmi asum această luptă din orice poziție ulterioară, pentru că voi rămâne întotdeauna dedicată apărării dreptății.Totuși, cred cu tărie că un lider autentic știe când este momentul să se retragă, pentru a nu împiedica progresul. De aceea, am luat decizia de a mă retrage din Asociația „Vocea Justiției”, pentru a oferi posibilitatea alegerii unui nou președinte din rândul judecătorilor – o persoană care va continua cu demnitate și curaj misiunea noastră comună”, a scris Victoria Sanduța.