Curtea Constituțională a României discută astăzi solicitarea de anulare a primului tur al alegerilor, după ce a cerut renumărarea voturilor

Mișcarea Alternativa Națională a constituit, duminică, 24 noiembrie, Organizația Teritorială a formațiunii în UTAG, un pas important pentru dezvoltarea politică a regiunii. La eveniment a participat președintele partidului, Ion Ceban, alături de reprezentanții formațiunii politice și de membrii organizației teritoriale UTAG. Președintele organizației teritoriale, Maxim Bolgar, a fost ales cu vot unanim de cei prezenți. „Am subliniat angajamentul nostru de a dezvolta Republica Moldova într-o țară modernă și prosperă, iar Găgăuzia va beneficia de tot suportul nostru pentru o dezvoltare sustenabilă. În acest sens, la elaborarea Programului de Țară, am instituit un grup de profesioniști care vor implementa reforme și strategii dedicate exclusiv Autonomiei Găgăuze. Sunt sigur că, împreună cu cetățenii din UTAG, vom reuși să realizăm tot ce ne-am propus. Echipa Partidului MAN este formată din oameni ai faptelor. Noi vorbim puțin, dar realizăm multe. Tocmai de aceea, la Chișinău, deja am realizat sau suntem în curs de implementare a 40% din proiectele promise acum un an, în campania electorală. Ne reușește pentru că avem în spate o echipă de profesioniști care se dedică totalmente. Am reușit la Chișinău și vrem să reușim și în UTAG, dar și în toată Republica Moldova”, a declarat Ion Ceban. Potrivit edilului capitalei, toate regiunile din Republica Moldova se confruntă cu aceleași probleme: lipsa rețelelor de apeduct și canalizare, renovarea școlilor, spitalelor și grădinițelor, construirea drumurilor și trotuarelor, dar și achiziționarea transportului public modern. „Echipa Partidului MAN are viziune, o echipă profesionistă și, prin acțiuni bine gândite și soluții eficiente, putem realiza proiecte reale în toată Republica Moldova, așa cum am făcut deja în ultimii ani la Chișinău. Ne dorim să consolidăm toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de etnie și limba vorbită. Doar împreună putem schimba parcursul dezvoltării Republicii Moldova. Vom continua să dezvoltăm structuri regionale, organizații sectoriale și profesionale, promovând o abordare profesionistă în toate inițiativele noastre. Ne propunem să devenim o forță a schimbărilor pozitive și ale faptelor reale în întreaga Republică Moldova”, a conchis Ceban. Până acum, MAN a creat organizații teritoriale în Șoldănești, Drochia, Glodeni, Basarabeasca și UTAG.