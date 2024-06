Doar doi din 7, propuși șefului statului pentru numirea în funcția de judecător la CSJ – Cine sunt magistarții care au trecut filtrul CSM

22:30

Procurorul general interimar, Ion Munteanu, a fost declarat învingător la concursul pentru șefia Procuraturii Generale. Acesta va fi propus șefului statului pentru numirea în funcţie, iar Maia Sandu, are la dispoziție 15 zile să semneze decretul Pentru funcţia de Procuror General au luptat şi șeful adjunct de la Procuratura Anticorupție, Octavian Iachimovschi, care a obținut 8,80 ... Procurorul general interimar, Ion Munteanu, învingător la concursul pentru șefia PG – Va fi propus șefului statului pentru numirea în funcţie – Maia Sandu, are la dispoziție 15 zile să semneze decretul The post Procurorul general interimar, Ion Munteanu, învingător la concursul pentru șefia PG – Va fi propus șefului statului pentru numirea în funcţie – Maia Sandu, are la dispoziție 15 zile să semneze decretul appeared first on Politik.