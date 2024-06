Învinsă de Belgia, în cel de-al doilea meci la EURO 2024, România păstrează șanse la accederea în optimi de finală – Scenariile din Grupa E

17:50

Autoritățile prognozează că fluxul de pasageri care vor călători prin Aeroportul Internațional Chișinău va crește considerabil în următorii cinci ani, iar terminalul actual nu va mai face față. Din acest motiv, construcția unui nou terminal este necesară, iar Guvernul trebuie să acționeze rapid în acest sens, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, ... Guvernul vrea un nou terminal la Aeroportul din Chișinău, dar nu are bani – Ce spune ministrul, Andrei Spînu The post Guvernul vrea un nou terminal la Aeroportul din Chișinău, dar nu are bani – Ce spune ministrul, Andrei Spînu appeared first on Politik.