Ministrul Apărării al Germaniei, Boris Pistorius, se află la Chișinău – Oficialul de la Berlin a oferit un lot de asistență și a promis un nou sprijin pentru Armata Națională

Universitatea de Stat din Moldova (USM) şi Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) urmează să prezinte, până la finele lunii iunie, un concept de fuziune, ceea ce reprezintă o nouă etapă în reforma învățământului anunțată de Ministerul Educației și Cercetării, notează TVR Moldova. Totuși, rectorul USM, Igor Şarov, susține că fuziunea nu se va realiza până ... Fuziunea USM cu UTM, încă, în suspans – Nu se va realiza până când nu vor fi rezolvate problemele financiare ale universităţilor