400 de voluntari vor monitoriza examenele de absolvire a gimnaziului în opt raioane

17:10

Nicoleta Coșeru, o elevă din clasa a 12-a „B” de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Nisporeni, a dovedit încă o dată că perseverența și pasiunea sunt ingredientele cheie ale succesului. Pentru al doilea an consecutiv, a strălucit pe podiumul Olimpiadei Republicane de Limba Franceză, ocupând locul 1. Într-un interviu... The post Nicoleta Coșeru, ocupanta locului 1 la olimpiada republicană de limba franceză: „Sunt foarte recunoscătoare pentru rezultatul obținut.” appeared first on ALBASAT.