Pasul către Înviere: întărirea spirituală prin Postul Paștelui/Emisiune TV

Orașul Chișinău, Republica Moldova, este pe lista finaliștilor la titlul de Capitală Europeană a Tineretului 2027. Chișinăul concurează cu Fuenlabrada și Malaga (Spania), Parma (Italia) și Skopje (Macedonia de Nord), transmite IPN, cu referință la UE Neighebour East. Juriul este format din mai multe organizații, printre care Comitetul European al...