Glorie pentru ansamblul de dans „Phoenix” din Nisporeni la Festival-Concursul Național „RITMURI DE APRIL”

O misiune a Fondului Monetar International, condusă de Clara Mira, va efectua în perioada 22 aprilie-2 mai o vizită în Republica Moldova. Reprezentanta permanentă a FMI în Republica Moldova, Svetlana Cerović, precizează într-o declarație pentru presă că misiunea FMI va purta discuții în contextul a celei de-a cincea evaluări a...