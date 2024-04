Toate lăcașurile de cult din Nisporeni: 26 biserici, 3 mănăstiri și 2 case de rugăciuni, protejate în perioada Sărbătorile Pascale

16:20

Proprietarii terenurilor cu destinație agricolă nu vor fi notificați referitor la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă. Parlamentul a votat în lectură finală proiectul care introduce modificări în Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență...