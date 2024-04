(VIDEO) Popșoi, în vizită la Washington DC, un nou „post de menținere a păcii”? AI-ul, discutat la Chișinău/ Știri NewsMaker

11:10

UpNext by Dreamups, unicul accelerator de tracțiune din Moldova, lansează înscrierile pentru fondatorii de startup și echipele lor. Pe o durată de 6 luni, 5 cele mai promițătoare startup-uri vor beneficia de mentorat 1-la-1, sesiuni de învățare cu fondatori și investitori, ghidare personalizată, spațiu de incubare și investiții de 25.000 EUR pentru a-și accelera creșterea. Programul se adresează startup-urilor cu produsul deja lansat pe piață, ce caută sprijin pentru extinderea pe noi piețe, creșterea vânzărilor și accesul la capital […] The post Investiții de 25.000 EUR, mentorat și 6 luni de incubare. Doar 5 startup-uri vor fi selectate în acceleratorul UpNext by Dreamups, ediția 2024 appeared first on NewsMaker.