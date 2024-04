Sportivii din Nisporeni se pregătesc pentru turneul internațional de lupte libere

21:50

Guvernul va aloca 1,3 milioane de lei pentru reparația spațiului unde fac repetiții „Hecenii”, tinerii dansatori din Heciul-Nou, Sângerei, care au devenit virali pe rețelele de socializare după ce au făcut senzație la o emisiune din România. Despre aceasta a anunțat premierul Dorin Recean la ședința Guvernului de miercuri, transmite... The post Guvernul va aloca 1,3 mln lei pentru reparația spațiului unde fac repetiții „Hecenii” appeared first on ALBASAT.