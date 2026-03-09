Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii - VIDEO
ProTV.md, 9 martie 2026 21:20
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
21:30
„Moarte pentru Mojtaba!”: proteste și manifestații de susținere în Iran după ce fiul lui Ali Khamenei a fost desemnat noul lider suprem - VIDEO # ProTV.md
„Moarte pentru Mojtaba!”: proteste și manifestații de susținere în Iran după ce fiul lui Ali Khamenei a fost desemnat noul lider suprem - VIDEO
Acum 30 minute
21:20
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii - VIDEO # ProTV.md
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii - VIDEO
Acum 2 ore
20:10
Ungaria, a doua țară din UE care plafonează prețurile carburanților. Viktor Orban anunță noul „preț protejat” # ProTV.md
Ungaria, a doua țară din UE care plafonează prețurile carburanților. Viktor Orban anunță noul „preț protejat”
20:10
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
20:00
Vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești și-a depus demisia după scandalul izbucnit în urma morții soției sale, educatoare la o grădiniță din oraș # ProTV.md
Vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești și-a depus demisia după scandalul izbucnit în urma morții soției sale, educatoare la o grădiniță din oraș
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 09.03.2026
Acum 4 ore
19:00
Vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic, și-a depus demisia după scandalul izbucnit în urma morții soției sale # ProTV.md
Vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic, și-a depus demisia după scandalul izbucnit în urma morții soției sale
18:50
Rusia e gata să furnizeze petrol și gaze țărilor europene, anunță Putin. „Să dea semn că vor” # ProTV.md
Rusia e gata să furnizeze petrol și gaze țărilor europene, anunță Putin. „Să dea semn că vor”
18:50
Kaja Kallas vrea o extindere a UE mai rapidă: „Este antidotul”. De ce dezbaterea privind aderarea Ucrainei produce îngrijorări # ProTV.md
Kaja Kallas vrea o extindere a UE mai rapidă: „Este antidotul”. De ce dezbaterea privind aderarea Ucrainei produce îngrijorări
18:00
Dorin Junghietu: Moldova are stocuri suficiente de combustibil, iar Guvernul caută soluții pentru a atenua impactul scumpirilor - VIDEO # ProTV.md
Dorin Junghietu: Moldova are stocuri suficiente de combustibil, iar Guvernul caută soluții pentru a atenua impactul scumpirilor - VIDEO
17:50
Turcia reinventează minivacanța de Paște: între credință, istorie și frumusețea primăverii # ProTV.md
Turcia reinventează minivacanța de Paște: între credință, istorie și frumusețea primăverii
17:40
Plafonarea prețului la carburanți, măsură decisă de o țară UE în urma crizei din Orientul Mijlociu # ProTV.md
Plafonarea prețului la carburanți, măsură decisă de o țară UE în urma crizei din Orientul Mijlociu
Acum 6 ore
17:30
Ultima oră. Scumpirile la pompă continuă: motorina, mai scumpă cu peste 70 de bani. Cu cât se majorează prețul benzinei - FOTO # ProTV.md
Ultima oră. Scumpirile la pompă continuă: motorina, mai scumpă cu peste 70 de bani. Cu cât se majorează prețul benzinei - FOTO
17:30
Franța desfășoară nave de război, inclusiv portavionul nuclear Charles de Gaulle, și ia în calcul o misiune în Strâmtoarea Ormuz, anunță Macron # ProTV.md
Franța desfășoară nave de război, inclusiv portavionul nuclear Charles de Gaulle, și ia în calcul o misiune în Strâmtoarea Ormuz, anunță Macron
17:20
Iranul acuză SUA că vor să îi împartă teritoriul: „Planul lor este clar”
17:20
Marco Rubio acuză Iranul că ține lumea „ostatică”: „Cred că vedem cu toţii ameninţarea acestui regim” # ProTV.md
Marco Rubio acuză Iranul că ține lumea „ostatică”: „Cred că vedem cu toţii ameninţarea acestui regim”
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 09.03.2026
17:00
„Omul e firesc să greșească”. Costiuc a reacționat după ce a rămas fără plăcuțele de înmatriculare și a lansat acuzații la adresa presei și a șefului IGP - VIDEO # ProTV.md
„Omul e firesc să greșească”. Costiuc a reacționat după ce a rămas fără plăcuțele de înmatriculare și a lansat acuzații la adresa presei și a șefului IGP - VIDEO
16:50
Șeful IGP vine cu detalii despre cazul educatoarei de la Hîncești: „Vorbim de două procese. Se investighează circumstanțele" - VIDEO # ProTV.md
Șeful IGP vine cu detalii despre cazul educatoarei de la Hîncești: „Vorbim de două procese. Se investighează circumstanțele" - VIDEO
16:30
Șeful IGP vine cu explicații despre cazul educatoarei de la Hîncești: „Vorbim de două procese. Se investighează circumstanțele" - VIDEO # ProTV.md
Șeful IGP vine cu explicații despre cazul educatoarei de la Hîncești: „Vorbim de două procese. Se investighează circumstanțele" - VIDEO
16:30
Turcia anunță că o a doua rachetă balistică iraniană a fost doborâtă în spațiul aerian NATO. Prima reacție a Alianței # ProTV.md
Turcia anunță că o a doua rachetă balistică iraniană a fost doborâtă în spațiul aerian NATO. Prima reacție a Alianței
16:30
Israelul, suspectat că a folosit muniții cu fosfor alb în noile atacuri asupra Libanului
16:10
Trafic blocat la frontiera cu Ucraina: activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, suspendată din cauza unor probleme tehnice la sistemele de control # ProTV.md
Trafic blocat la frontiera cu Ucraina: activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, suspendată din cauza unor probleme tehnice la sistemele de control
16:00
Copiii educatoarei decedate la Hîncești - monitorizați de autoritățile competente. Cu ce îndemn vine ministerul Muncii și Protecției Sociale în urma acestui caz # ProTV.md
Copiii educatoarei decedate la Hîncești - monitorizați de autoritățile competente. Cu ce îndemn vine ministerul Muncii și Protecției Sociale în urma acestui caz
Acum 8 ore
15:30
„Noaptea s-a transformat în zi”: iranienii descriu atacurile asupra depozitelor de petrol din Teheran. „Miros de ars și fum peste tot” - VIDEO # ProTV.md
„Noaptea s-a transformat în zi”: iranienii descriu atacurile asupra depozitelor de petrol din Teheran. „Miros de ars și fum peste tot” - VIDEO
15:20
LIVE TEXT. Război în Iran, ziua a 10-a.NATO a interceptat și „neutrazlizat” o nouă rachetă iraniană în spațiul aerian al Turciei # ProTV.md
LIVE TEXT. Război în Iran, ziua a 10-a.NATO a interceptat și „neutrazlizat” o nouă rachetă iraniană în spațiul aerian al Turciei
15:20
Israelul, acuzat că a folosit bombe cu fosfor alb în atacuri asupra unor zone rezidențiale din Liban # ProTV.md
Israelul, acuzat că a folosit bombe cu fosfor alb în atacuri asupra unor zone rezidențiale din Liban
15:10
Războiul din orientul Mijlociu, în a doua săptămână: Atac grav cu drone iraniene în Bahrein. În urma loviturilor zeci de oameni au fost răniți, inclusiv copii - VIDEO # ProTV.md
Războiul din orientul Mijlociu, în a doua săptămână: Atac grav cu drone iraniene în Bahrein. În urma loviturilor zeci de oameni au fost răniți, inclusiv copii - VIDEO
15:00
Kremlinul a publicat o înregistrare video needitată cu Vladimir Putin. Clipul a fost șters după doar câteva minute - VIDEO # ProTV.md
Kremlinul a publicat o înregistrare video needitată cu Vladimir Putin. Clipul a fost șters după doar câteva minute - VIDEO
15:00
AC Milan relansează lupta pentru titlu în Italia, după victoria în derby-ul orașului cu Inter. În urma eșecului la limită, echipa lui Cristian Chivu rămâne lideră în Serie A - VIDEO # ProTV.md
AC Milan relansează lupta pentru titlu în Italia, după victoria în derby-ul orașului cu Inter. În urma eșecului la limită, echipa lui Cristian Chivu rămâne lideră în Serie A - VIDEO
14:50
Ion Ceban: „Maia Sandu și Igor Grosu vor încerca să mă înlăture din funcția de primar, iar guvernarea vrea să lichideze 600 de primării”. Cum răspunde PAS - VIDEO # ProTV.md
Ion Ceban: „Maia Sandu și Igor Grosu vor încerca să mă înlăture din funcția de primar, iar guvernarea vrea să lichideze 600 de primării”. Cum răspunde PAS - VIDEO
14:50
Bătaie ca în UFC în liga braziliană de fotbal. Scene ireale în finala dintre Cruzeiro și Atletico Mineiro, după ce portarul s-a urcat cu genunchii pe un adversar - VIDEO # ProTV.md
Bătaie ca în UFC în liga braziliană de fotbal. Scene ireale în finala dintre Cruzeiro și Atletico Mineiro, după ce portarul s-a urcat cu genunchii pe un adversar - VIDEO
14:40
Final de drum pentru tenismenele din România la turneul Masters de la Indian Wells: Sorana Cîrstea a cedat la limită - VIDEO # ProTV.md
Final de drum pentru tenismenele din România la turneul Masters de la Indian Wells: Sorana Cîrstea a cedat la limită - VIDEO
14:10
Soțul educatoarei de la Hîncești care a murit, exclus din PAS
14:00
Motorina a atins cel mai mare preț din ultimii doi ani. Expert economic: „Scumpirea afectează cel mai mult agricultorii" - FOTO # ProTV.md
Motorina a atins cel mai mare preț din ultimii doi ani. Expert economic: „Scumpirea afectează cel mai mult agricultorii" - FOTO
13:40
Primul mesaj al lui Putin pentru noul ayatollah al Iranului: „Sprijin de neclintit”
Acum 12 ore
13:30
Șeful IGP: Educatoarea de la Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său n-a depus nicio plângere la poliție # ProTV.md
Șeful IGP: Educatoarea de la Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său n-a depus nicio plângere la poliție
13:10
A șantajat din penitenciar o femeie pentru a obține bani în schimbul nepublicării unor imagini intime. Un bărbat - condamnat la închisoare. Detaliile PG # ProTV.md
A șantajat din penitenciar o femeie pentru a obține bani în schimbul nepublicării unor imagini intime. Un bărbat - condamnat la închisoare. Detaliile PG
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 09.03.2026
13:00
Peste 11 kg de droguri de peste 5 milioane de lei, ridicate de Poliția capitalei: 5 persoane au fost reținute - VIDEO # ProTV.md
Peste 11 kg de droguri de peste 5 milioane de lei, ridicate de Poliția capitalei: 5 persoane au fost reținute - VIDEO
12:50
Ce spune Ion Ceban despre cazul revoltător de la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii: Ce măsuri s-au întreprins deocamdată - VIDEO # ProTV.md
Ce spune Ion Ceban despre cazul revoltător de la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii: Ce măsuri s-au întreprins deocamdată - VIDEO
12:50
Vasile Costiuc ar fi rămas fără plăcuțele de înmatriculare după ce a fost stopat de polițiști. Ce încălcări a comis deputatul „Democrația Acasă” # ProTV.md
Vasile Costiuc ar fi rămas fără plăcuțele de înmatriculare după ce a fost stopat de polițiști. Ce încălcări a comis deputatul „Democrația Acasă”
12:40
Reacția PAS, după ce Ion Ceban a anunțat semnarea dispoziției de numire a doi viceprimari: „Un act ilegal. Candidaturile urmau să fie examinate de CMC" # ProTV.md
Reacția PAS, după ce Ion Ceban a anunțat semnarea dispoziției de numire a doi viceprimari: „Un act ilegal. Candidaturile urmau să fie examinate de CMC"
12:30
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii
12:20
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre moartea educatoarei din Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său # ProTV.md
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre moartea educatoarei din Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său
12:20
Ultima oră. Scumpirile la pompă continuă: motorina, mai scumpă cu peste 70 de bani. Cu cât se majorează benzina - FOTO # ProTV.md
Ultima oră. Scumpirile la pompă continuă: motorina, mai scumpă cu peste 70 de bani. Cu cât se majorează benzina - FOTO
12:10
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre moartea educatoariii din Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său # ProTV.md
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre moartea educatoariii din Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său
12:00
Fostul selecționer al Naționalei Moldovei, Engin Firat, a decedat
11:50
Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai capitalei, deși anterior nu au întrunit numărul necesar de voturi la ședința CMC. Anunțul lui Ceban - VIDEO # ProTV.md
Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai capitalei, deși anterior nu au întrunit numărul necesar de voturi la ședința CMC. Anunțul lui Ceban - VIDEO
11:50
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre cazul femeii de la Hîncești care și-ar fi pus capăt zilelor după ce ar fi fost abuzată de soțul său # ProTV.md
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre cazul femeii de la Hîncești care și-ar fi pus capăt zilelor după ce ar fi fost abuzată de soțul său
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.