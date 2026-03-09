Ultima oră. Scumpirile la pompă continuă: motorina, mai scumpă cu peste 70 de bani. Cu cât se majorează prețul benzinei - FOTO

ProTV.md, 9 martie 2026 17:30

Ultima oră. Scumpirile la pompă continuă: motorina, mai scumpă cu peste 70 de bani. Cu cât se majorează prețul benzinei - FOTO

Acum 5 minute
17:50
Turcia reinventează minivacanța de Paște: între credință, istorie și frumusețea primăverii ProTV.md
Turcia reinventează minivacanța de Paște: între credință, istorie și frumusețea primăverii
Acum 15 minute
17:40
Plafonarea prețului la carburanți, măsură decisă de o țară UE în urma crizei din Orientul Mijlociu ProTV.md
Plafonarea prețului la carburanți, măsură decisă de o țară UE în urma crizei din Orientul Mijlociu
Acum 30 minute
17:30
17:30
Franța desfășoară nave de război, inclusiv portavionul nuclear Charles de Gaulle, și ia în calcul o misiune în Strâmtoarea Ormuz, anunță Macron ProTV.md
Franța desfășoară nave de război, inclusiv portavionul nuclear Charles de Gaulle, și ia în calcul o misiune în Strâmtoarea Ormuz, anunță Macron
Acum o oră
17:20
Iranul acuză SUA că vor să îi împartă teritoriul: „Planul lor este clar” ProTV.md
Iranul acuză SUA că vor să îi împartă teritoriul: „Planul lor este clar”
17:20
Marco Rubio acuză Iranul că ține lumea „ostatică”: „Cred că vedem cu toţii ameninţarea acestui regim” ProTV.md
Marco Rubio acuză Iranul că ține lumea „ostatică”: „Cred că vedem cu toţii ameninţarea acestui regim”
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 09.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 09.03.2026
17:00
„Omul e firesc să greșească”. Costiuc a reacționat după ce a rămas fără plăcuțele de înmatriculare și a lansat acuzații la adresa presei și a șefului IGP - VIDEO ProTV.md
„Omul e firesc să greșească”. Costiuc a reacționat după ce a rămas fără plăcuțele de înmatriculare și a lansat acuzații la adresa presei și a șefului IGP - VIDEO
Acum 2 ore
16:50
Șeful IGP vine cu detalii despre cazul educatoarei de la Hîncești: „Vorbim de două procese. Se investighează circumstanțele" - VIDEO ProTV.md
Șeful IGP vine cu detalii despre cazul educatoarei de la Hîncești: „Vorbim de două procese. Se investighează circumstanțele" - VIDEO
16:30
Șeful IGP vine cu explicații despre cazul educatoarei de la Hîncești: „Vorbim de două procese. Se investighează circumstanțele" - VIDEO ProTV.md
Șeful IGP vine cu explicații despre cazul educatoarei de la Hîncești: „Vorbim de două procese. Se investighează circumstanțele" - VIDEO
16:30
Turcia anunță că o a doua rachetă balistică iraniană a fost doborâtă în spațiul aerian NATO. Prima reacție a Alianței ProTV.md
Turcia anunță că o a doua rachetă balistică iraniană a fost doborâtă în spațiul aerian NATO. Prima reacție a Alianței
16:30
Israelul, suspectat că a folosit muniții cu fosfor alb în noile atacuri asupra Libanului ProTV.md
Israelul, suspectat că a folosit muniții cu fosfor alb în noile atacuri asupra Libanului
16:10
Trafic blocat la frontiera cu Ucraina: activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, suspendată din cauza unor probleme tehnice la sistemele de control ProTV.md
Trafic blocat la frontiera cu Ucraina: activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, suspendată din cauza unor probleme tehnice la sistemele de control
16:00
Copiii educatoarei decedate la Hîncești - monitorizați de autoritățile competente. Cu ce îndemn vine ministerul Muncii și Protecției Sociale în urma acestui caz ProTV.md
Copiii educatoarei decedate la Hîncești - monitorizați de autoritățile competente. Cu ce îndemn vine ministerul Muncii și Protecției Sociale în urma acestui caz
Acum 4 ore
15:30
„Noaptea s-a transformat în zi”: iranienii descriu atacurile asupra depozitelor de petrol din Teheran. „Miros de ars și fum peste tot” - VIDEO ProTV.md
„Noaptea s-a transformat în zi”: iranienii descriu atacurile asupra depozitelor de petrol din Teheran. „Miros de ars și fum peste tot” - VIDEO
15:20
LIVE TEXT. Război în Iran, ziua a 10-a.NATO a interceptat și „neutrazlizat” o nouă rachetă iraniană în spațiul aerian al Turciei ProTV.md
LIVE TEXT. Război în Iran, ziua a 10-a.NATO a interceptat și „neutrazlizat” o nouă rachetă iraniană în spațiul aerian al Turciei
15:20
Israelul, acuzat că a folosit bombe cu fosfor alb în atacuri asupra unor zone rezidențiale din Liban ProTV.md
Israelul, acuzat că a folosit bombe cu fosfor alb în atacuri asupra unor zone rezidențiale din Liban
15:10
Războiul din orientul Mijlociu, în a doua săptămână: Atac grav cu drone iraniene în Bahrein. În urma loviturilor zeci de oameni au fost răniți, inclusiv copii - VIDEO ProTV.md
Războiul din orientul Mijlociu, în a doua săptămână: Atac grav cu drone iraniene în Bahrein. În urma loviturilor zeci de oameni au fost răniți, inclusiv copii - VIDEO
15:00
Kremlinul a publicat o înregistrare video needitată cu Vladimir Putin. Clipul a fost șters după doar câteva minute - VIDEO ProTV.md
Kremlinul a publicat o înregistrare video needitată cu Vladimir Putin. Clipul a fost șters după doar câteva minute - VIDEO
15:00
AC Milan relansează lupta pentru titlu în Italia, după victoria în derby-ul orașului cu Inter. În urma eșecului la limită, echipa lui Cristian Chivu rămâne lideră în Serie A - VIDEO ProTV.md
AC Milan relansează lupta pentru titlu în Italia, după victoria în derby-ul orașului cu Inter. În urma eșecului la limită, echipa lui Cristian Chivu rămâne lideră în Serie A - VIDEO
14:50
Ion Ceban: „Maia Sandu și Igor Grosu vor încerca să mă înlăture din funcția de primar, iar guvernarea vrea să lichideze 600 de primării”. Cum răspunde PAS - VIDEO ProTV.md
Ion Ceban: „Maia Sandu și Igor Grosu vor încerca să mă înlăture din funcția de primar, iar guvernarea vrea să lichideze 600 de primării”. Cum răspunde PAS - VIDEO
14:50
Bătaie ca în UFC în liga braziliană de fotbal. Scene ireale în finala dintre Cruzeiro și Atletico Mineiro, după ce portarul s-a urcat cu genunchii pe un adversar - VIDEO ProTV.md
Bătaie ca în UFC în liga braziliană de fotbal. Scene ireale în finala dintre Cruzeiro și Atletico Mineiro, după ce portarul s-a urcat cu genunchii pe un adversar - VIDEO
14:40
Final de drum pentru tenismenele din România la turneul Masters de la Indian Wells: Sorana Cîrstea a cedat la limită - VIDEO ProTV.md
Final de drum pentru tenismenele din România la turneul Masters de la Indian Wells: Sorana Cîrstea a cedat la limită - VIDEO
14:10
Soțul educatoarei de la Hîncești care a murit, exclus din PAS ProTV.md
Soțul educatoarei de la Hîncești care a murit, exclus din PAS
14:00
Motorina a atins cel mai mare preț din ultimii doi ani. Expert economic: „Scumpirea afectează cel mai mult agricultorii" - FOTO ProTV.md
Motorina a atins cel mai mare preț din ultimii doi ani. Expert economic: „Scumpirea afectează cel mai mult agricultorii" - FOTO
Acum 6 ore
13:40
Primul mesaj al lui Putin pentru noul ayatollah al Iranului: „Sprijin de neclintit” ProTV.md
Primul mesaj al lui Putin pentru noul ayatollah al Iranului: „Sprijin de neclintit”
13:30
Șeful IGP: Educatoarea de la Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său n-a depus nicio plângere la poliție ProTV.md
Șeful IGP: Educatoarea de la Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său n-a depus nicio plângere la poliție
13:10
A șantajat din penitenciar o femeie pentru a obține bani în schimbul nepublicării unor imagini intime. Un bărbat - condamnat la închisoare. Detaliile PG ProTV.md
A șantajat din penitenciar o femeie pentru a obține bani în schimbul nepublicării unor imagini intime. Un bărbat - condamnat la închisoare. Detaliile PG
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 09.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 09.03.2026
13:00
Peste 11 kg de droguri de peste 5 milioane de lei, ridicate de Poliția capitalei: 5 persoane au fost reținute - VIDEO ProTV.md
Peste 11 kg de droguri de peste 5 milioane de lei, ridicate de Poliția capitalei: 5 persoane au fost reținute - VIDEO
12:50
Ce spune Ion Ceban despre cazul revoltător de la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii: Ce măsuri s-au întreprins deocamdată - VIDEO ProTV.md
Ce spune Ion Ceban despre cazul revoltător de la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii: Ce măsuri s-au întreprins deocamdată - VIDEO
12:50
Vasile Costiuc ar fi rămas fără plăcuțele de înmatriculare după ce a fost stopat de polițiști. Ce încălcări a comis deputatul „Democrația Acasă” ProTV.md
Vasile Costiuc ar fi rămas fără plăcuțele de înmatriculare după ce a fost stopat de polițiști. Ce încălcări a comis deputatul „Democrația Acasă”
12:40
Reacția PAS, după ce Ion Ceban a anunțat semnarea dispoziției de numire a doi viceprimari: „Un act ilegal. Candidaturile urmau să fie examinate de CMC" ProTV.md
Reacția PAS, după ce Ion Ceban a anunțat semnarea dispoziției de numire a doi viceprimari: „Un act ilegal. Candidaturile urmau să fie examinate de CMC"
12:30
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii ProTV.md
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii
12:20
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre moartea educatoarei din Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său ProTV.md
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre moartea educatoarei din Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său
12:20
12:10
12:00
Fostul selecționer al Naționalei Moldovei, Engin Firat, a decedat ProTV.md
Fostul selecționer al Naționalei Moldovei, Engin Firat, a decedat
Acum 8 ore
11:50
Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai capitalei, deși anterior nu au întrunit numărul necesar de voturi la ședința CMC. Anunțul lui Ceban - VIDEO ProTV.md
Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai capitalei, deși anterior nu au întrunit numărul necesar de voturi la ședința CMC. Anunțul lui Ceban - VIDEO
11:50
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre cazul femeii de la Hîncești care și-ar fi pus capăt zilelor după ce ar fi fost abuzată de soțul său ProTV.md
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre cazul femeii de la Hîncești care și-ar fi pus capăt zilelor după ce ar fi fost abuzată de soțul său
11:40
Un bărbat din Bălți - păcălit de circa 360 mii de lei în urma unei scheme de escrocherie. Doi membri ai unui grup criminal - plasați în arest - VIDEO ProTV.md
Un bărbat din Bălți - păcălit de circa 360 mii de lei în urma unei scheme de escrocherie. Doi membri ai unui grup criminal - plasați în arest - VIDEO
11:30
Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai municipiului Chișinău. Anunțul lui Ion Ceban - VIDEO ProTV.md
Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai municipiului Chișinău. Anunțul lui Ion Ceban - VIDEO
11:30
Dosarul mitei de 40 de mii de euro: A cincea persoană, care ar fi complice - reținută la Aeroportul Internațional Chișinău. Urmează să fie plasată în izolator ProTV.md
Dosarul mitei de 40 de mii de euro: A cincea persoană, care ar fi complice - reținută la Aeroportul Internațional Chișinău. Urmează să fie plasată în izolator
11:00
Un funcționar public din cadru IGM - în vizorul ANI. Care este diferența dintre veniturile declarate și averea deținută ProTV.md
Un funcționar public din cadru IGM - în vizorul ANI. Care este diferența dintre veniturile declarate și averea deținută
11:00
Un fost rapper va deveni următorul premier al Nepalului. Cine e Balen, vedeta care l-a zdrobit în alegeri pe fostul prim-ministru ProTV.md
Un fost rapper va deveni următorul premier al Nepalului. Cine e Balen, vedeta care l-a zdrobit în alegeri pe fostul prim-ministru
11:00
Transformă-ți locuința cu stil! Vizitează Nani și profită de reducerile de primăvară - VIDEO ProTV.md
Transformă-ți locuința cu stil! Vizitează Nani și profită de reducerile de primăvară - VIDEO
10:50
33 de moldoveni au ajuns la Chișinău din Dubai. MAE vine cu actualizări în contextul războiului din Orientul Mijlociu ProTV.md
33 de moldoveni au ajuns la Chișinău din Dubai. MAE vine cu actualizări în contextul războiului din Orientul Mijlociu
10:40
66 de șoferi au urcat băuți la volan, iar peste 1500 au depășit limita de viteză. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend ProTV.md
66 de șoferi au urcat băuți la volan, iar peste 1500 au depășit limita de viteză. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend
10:30
Scumpire cu 30% a gazului în Europa în urma creșterii istorice a prețului petrolului ProTV.md
Scumpire cu 30% a gazului în Europa în urma creșterii istorice a prețului petrolului
10:20
Brilliant Prim: „Femeia în societate: între responsabilitate, echilibru și puterea de a inspira” - VIDEO ProTV.md
Brilliant Prim: „Femeia în societate: între responsabilitate, echilibru și puterea de a inspira” - VIDEO
