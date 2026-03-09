Bătaie ca în UFC în liga braziliană de fotbal. Scene ireale în finala dintre Cruzeiro și Atletico Mineiro, după ce portarul s-a urcat cu genunchii pe un adversar - VIDEO
ProTV.md, 9 martie 2026 14:50
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
15:10
Războiul din orientul Mijlociu, în a doua săptămână: Atac grav cu drone iraniene în Bahrein. În urma loviturilor zeci de oameni au fost răniți, inclusiv copii - VIDEO # ProTV.md
Războiul din orientul Mijlociu, în a doua săptămână: Atac grav cu drone iraniene în Bahrein. În urma loviturilor zeci de oameni au fost răniți, inclusiv copii - VIDEO
Acum 15 minute
15:00
Kremlinul a publicat o înregistrare video needitată cu Vladimir Putin. Clipul a fost șters după doar câteva minute - VIDEO # ProTV.md
Kremlinul a publicat o înregistrare video needitată cu Vladimir Putin. Clipul a fost șters după doar câteva minute - VIDEO
15:00
AC Milan relansează lupta pentru titlu în Italia, după victoria în derby-ul orașului cu Inter. În urma eșecului la limită, echipa lui Cristian Chivu rămâne lideră în Serie A - VIDEO # ProTV.md
AC Milan relansează lupta pentru titlu în Italia, după victoria în derby-ul orașului cu Inter. În urma eșecului la limită, echipa lui Cristian Chivu rămâne lideră în Serie A - VIDEO
Acum 30 minute
14:50
Ion Ceban: „Maia Sandu și Igor Grosu vor încerca să mă înlăture din funcția de primar, iar guvernarea vrea să lichideze 600 de primării”. Cum răspunde PAS - VIDEO # ProTV.md
Ion Ceban: „Maia Sandu și Igor Grosu vor încerca să mă înlăture din funcția de primar, iar guvernarea vrea să lichideze 600 de primării”. Cum răspunde PAS - VIDEO
14:50
Bătaie ca în UFC în liga braziliană de fotbal. Scene ireale în finala dintre Cruzeiro și Atletico Mineiro, după ce portarul s-a urcat cu genunchii pe un adversar - VIDEO
Acum o oră
14:40
Final de drum pentru tenismenele din România la turneul Masters de la Indian Wells: Sorana Cîrstea a cedat la limită - VIDEO # ProTV.md
Final de drum pentru tenismenele din România la turneul Masters de la Indian Wells: Sorana Cîrstea a cedat la limită - VIDEO
Acum 2 ore
14:10
Soțul educatoarei de la Hîncești care a murit, exclus din PAS
14:00
Motorina a atins cel mai mare preț din ultimii doi ani. Expert economic: „Scumpirea afectează cel mai mult agricultorii" - FOTO # ProTV.md
Motorina a atins cel mai mare preț din ultimii doi ani. Expert economic: „Scumpirea afectează cel mai mult agricultorii" - FOTO
13:40
Primul mesaj al lui Putin pentru noul ayatollah al Iranului: „Sprijin de neclintit”
13:30
Șeful IGP: Educatoarea de la Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său n-a depus nicio plângere la poliție # ProTV.md
Șeful IGP: Educatoarea de la Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său n-a depus nicio plângere la poliție
Acum 4 ore
13:10
A șantajat din penitenciar o femeie pentru a obține bani în schimbul nepublicării unor imagini intime. Un bărbat - condamnat la închisoare. Detaliile PG # ProTV.md
A șantajat din penitenciar o femeie pentru a obține bani în schimbul nepublicării unor imagini intime. Un bărbat - condamnat la închisoare. Detaliile PG
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 09.03.2026
13:00
Peste 11 kg de droguri de peste 5 milioane de lei, ridicate de Poliția capitalei: 5 persoane au fost reținute - VIDEO # ProTV.md
Peste 11 kg de droguri de peste 5 milioane de lei, ridicate de Poliția capitalei: 5 persoane au fost reținute - VIDEO
12:50
Ce spune Ion Ceban despre cazul revoltător de la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii: Ce măsuri s-au întreprins deocamdată - VIDEO # ProTV.md
Ce spune Ion Ceban despre cazul revoltător de la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii: Ce măsuri s-au întreprins deocamdată - VIDEO
12:50
Vasile Costiuc ar fi rămas fără plăcuțele de înmatriculare după ce a fost stopat de polițiști. Ce încălcări a comis deputatul „Democrația Acasă” # ProTV.md
Vasile Costiuc ar fi rămas fără plăcuțele de înmatriculare după ce a fost stopat de polițiști. Ce încălcări a comis deputatul „Democrația Acasă”
12:40
Reacția PAS, după ce Ion Ceban a anunțat semnarea dispoziției de numire a doi viceprimari: „Un act ilegal. Candidaturile urmau să fie examinate de CMC" # ProTV.md
Reacția PAS, după ce Ion Ceban a anunțat semnarea dispoziției de numire a doi viceprimari: „Un act ilegal. Candidaturile urmau să fie examinate de CMC"
12:30
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii
12:20
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre moartea educatoarei din Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său # ProTV.md
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre moartea educatoarei din Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său
12:20
Ultima oră. Scumpirile la pompă continuă: motorina, mai scumpă cu peste 70 de bani. Cu cât se majorează benzina - FOTO # ProTV.md
Ultima oră. Scumpirile la pompă continuă: motorina, mai scumpă cu peste 70 de bani. Cu cât se majorează benzina - FOTO
12:10
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre moartea educatoariii din Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său # ProTV.md
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre moartea educatoariii din Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său
12:00
Fostul selecționer al Naționalei Moldovei, Engin Firat, a decedat
11:50
Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai capitalei, deși anterior nu au întrunit numărul necesar de voturi la ședința CMC. Anunțul lui Ceban - VIDEO # ProTV.md
Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai capitalei, deși anterior nu au întrunit numărul necesar de voturi la ședința CMC. Anunțul lui Ceban - VIDEO
11:50
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre cazul femeii de la Hîncești care și-ar fi pus capăt zilelor după ce ar fi fost abuzată de soțul său # ProTV.md
„Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre cazul femeii de la Hîncești care și-ar fi pus capăt zilelor după ce ar fi fost abuzată de soțul său
11:40
Un bărbat din Bălți - păcălit de circa 360 mii de lei în urma unei scheme de escrocherie. Doi membri ai unui grup criminal - plasați în arest - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat din Bălți - păcălit de circa 360 mii de lei în urma unei scheme de escrocherie. Doi membri ai unui grup criminal - plasați în arest - VIDEO
11:30
Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai municipiului Chișinău. Anunțul lui Ion Ceban - VIDEO # ProTV.md
Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai municipiului Chișinău. Anunțul lui Ion Ceban - VIDEO
11:30
Dosarul mitei de 40 de mii de euro: A cincea persoană, care ar fi complice - reținută la Aeroportul Internațional Chișinău. Urmează să fie plasată în izolator # ProTV.md
Dosarul mitei de 40 de mii de euro: A cincea persoană, care ar fi complice - reținută la Aeroportul Internațional Chișinău. Urmează să fie plasată în izolator
Acum 6 ore
11:00
Un funcționar public din cadru IGM - în vizorul ANI. Care este diferența dintre veniturile declarate și averea deținută # ProTV.md
Un funcționar public din cadru IGM - în vizorul ANI. Care este diferența dintre veniturile declarate și averea deținută
11:00
Un fost rapper va deveni următorul premier al Nepalului. Cine e Balen, vedeta care l-a zdrobit în alegeri pe fostul prim-ministru # ProTV.md
Un fost rapper va deveni următorul premier al Nepalului. Cine e Balen, vedeta care l-a zdrobit în alegeri pe fostul prim-ministru
11:00
Transformă-ți locuința cu stil! Vizitează Nani și profită de reducerile de primăvară - VIDEO # ProTV.md
Transformă-ți locuința cu stil! Vizitează Nani și profită de reducerile de primăvară - VIDEO
10:50
33 de moldoveni au ajuns la Chișinău din Dubai. MAE vine cu actualizări în contextul războiului din Orientul Mijlociu # ProTV.md
33 de moldoveni au ajuns la Chișinău din Dubai. MAE vine cu actualizări în contextul războiului din Orientul Mijlociu
10:40
66 de șoferi au urcat băuți la volan, iar peste 1500 au depășit limita de viteză. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend # ProTV.md
66 de șoferi au urcat băuți la volan, iar peste 1500 au depășit limita de viteză. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend
10:30
Scumpire cu 30% a gazului în Europa în urma creșterii istorice a prețului petrolului
10:20
Brilliant Prim: „Femeia în societate: între responsabilitate, echilibru și puterea de a inspira” - VIDEO # ProTV.md
Brilliant Prim: „Femeia în societate: între responsabilitate, echilibru și puterea de a inspira” - VIDEO
10:10
Maia Sandu, vizită oficială în Lituania la aniversarea de restabilire a independenței. Cu cine se va întâlni # ProTV.md
Maia Sandu, vizită oficială în Lituania la aniversarea de restabilire a independenței. Cu cine se va întâlni
10:00
Explozie la o sinagogă din Belgia. Incidentul, un „act extrem de violent de antisemitism” # ProTV.md
Explozie la o sinagogă din Belgia. Incidentul, un „act extrem de violent de antisemitism”
09:50
Tragedie într-un sat din Dondușeni. O femeie a fost omorâtă cu un topor de către soțul ei. Cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
Tragedie într-un sat din Dondușeni. O femeie a fost omorâtă cu un topor de către soțul ei. Cum s-a întâmplat totul
09:30
„Lupul în haine de oaie”. Cum Biserica Ortodoxă Rusă transformă credința într-un instrument de spionaj al Occidentului „satanic” # ProTV.md
„Lupul în haine de oaie”. Cum Biserica Ortodoxă Rusă transformă credința într-un instrument de spionaj al Occidentului „satanic”
Acum 8 ore
09:10
Ministrul Afacerilor Externe din țara noastră a vorbit la telefon cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel. Gideon Sa'ar: „Israelul a reluat parțial zborurile aeriene" # ProTV.md
Ministrul Afacerilor Externe din țara noastră a vorbit la telefon cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel. Gideon Sa'ar: „Israelul a reluat parțial zborurile aeriene"
09:10
Decizia luată de Italia, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Giorgia Meloni: „Este analizată de câteva zile” # ProTV.md
Decizia luată de Italia, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Giorgia Meloni: „Este analizată de câteva zile”
08:40
Curs valutar BNM pentru 9 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:40
Atac grav cu drone în Bahrein, luni dimineață: Mulți copii răniți și incendiu la cea mai mare rafinărie - VIDEO # ProTV.md
Atac grav cu drone în Bahrein, luni dimineață: Mulți copii răniți și incendiu la cea mai mare rafinărie - VIDEO
08:20
LIVE TEXT. Război în Iran, ziua a 10-a. Israelul, atacat imediat după numirea noului lider suprem iranian. O rachetă i-a purtat numele # ProTV.md
LIVE TEXT. Război în Iran, ziua a 10-a. Israelul, atacat imediat după numirea noului lider suprem iranian. O rachetă i-a purtat numele
08:10
Incendiu uriaș lângă Gara Centrală Glasgow. O clădire s-a prăbuşit. Perturbări majore ale trenurilor - VIDEO # ProTV.md
Incendiu uriaș lângă Gara Centrală Glasgow. O clădire s-a prăbuşit. Perturbări majore ale trenurilor - VIDEO
08:10
Cer variabil și maxime de până la 15 grade. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în zilele următoare. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer variabil și maxime de până la 15 grade. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în zilele următoare. Prognoza meteo
08:00
Petrolul trece luni de 100 de dolari, iar lumea se pregătește de o nouă criză energetică
Acum 24 ore
22:50
Cupa Angliei: Manchester City zdrobește Newcastle, iar Chelsea și Arsenal se califică cu emoții - VIDEO # ProTV.md
Cupa Angliei: Manchester City zdrobește Newcastle, iar Chelsea și Arsenal se califică cu emoții - VIDEO
22:50
Campioana din NBA este de neoprit și în acest sezon. Oklahoma City Thunder este prima care a ajuns la 50 de victorii - VIDEO # ProTV.md
Campioana din NBA este de neoprit și în acest sezon. Oklahoma City Thunder este prima care a ajuns la 50 de victorii - VIDEO
22:40
Mama, prin ochii copiilor: „O iubesc pentru că m-a născut.” Cele mai sincere și ingenioase răspunsuri de Ziua Mamei - VIDEO # ProTV.md
Mama, prin ochii copiilor: „O iubesc pentru că m-a născut.” Cele mai sincere și ingenioase răspunsuri de Ziua Mamei - VIDEO
22:40
Surprize uriașe în Turneul celor 6 națiuni la rugby: Scoția învinge Franța, iar Italia bate Anglia după 35 de ani - VIDEO # ProTV.md
Surprize uriașe în Turneul celor 6 națiuni la rugby: Scoția învinge Franța, iar Italia bate Anglia după 35 de ani - VIDEO
22:30
Orientul Mijlociu, în flăcări: Atacurile iraniene continuă în Golf, amenințări de anihilare din partea SUA, Teheranul promite să lupte încă șase luni - VIDEO # ProTV.md
Orientul Mijlociu, în flăcări: Atacurile iraniene continuă în Golf, amenințări de anihilare din partea SUA, Teheranul promite să lupte încă șase luni - VIDEO
