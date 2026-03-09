VIDEO // Premieră industrială în Moldova: cu sprijinul UE se construiește prima fabrică de structuri metalice de mari dimensiuni
Moldpres, 9 martie 2026 20:40
Republica Moldova face un pas strategic către independența tehnologică în sectorul construcțiilor grele. Cu suportul financiar masiv al Uniunii Europene, în țară este în plin proces de construcție prima unitate industrială specializată în producț...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
20:40
VIDEO // Premieră industrială în Moldova: cu sprijinul UE se construiește prima fabrică de structuri metalice de mari dimensiuni # Moldpres
Republica Moldova face un pas strategic către independența tehnologică în sectorul construcțiilor grele. Cu suportul financiar masiv al Uniunii Europene, în țară este în plin proces de construcție prima unitate industrială specializată în producț...
Acum o oră
20:20
Tineri absolvenți din Moldova pot aplica pentru stagiul Blue Book al Comisiei Europene: înscrierile încep pe 16 martie # Moldpres
Tinerii care își doresc o experiență profesională în instituțiile Uniunii Europene vor avea în curând oportunitatea de a aplica pentru unul dintre cele mai cunoscute programe de stagiu oferite la nivel european. Este vorba despre programul Blue Book, ...
Acum 2 ore
20:00
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Turismul feroviar, o nouă oportunitate pentru promovarea ţării - călătorii pitorești prin sate, podgorii și peisaje autentice # Moldpres
Turismul feroviar câștigă tot mai multă popularitate în Europa, fiind apreciat de turiști pentru ritmul relaxant al călătoriei și pentru posibilitatea de a descoperi peisaje autentice.În acest context, Republica Moldova începe să fie tot mai de...
20:00
Parteneriat strategic pentru un viitor verde: Moldova și Suedia își intensifică cooperarea în domeniul protecției mediului # Moldpres
Consolidarea relațiilor bilaterale și accelerarea reformelor structurale în domeniul protecției mediului au constituit subiectele centrale ale întrevederii oficiale dintre ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, E.S...
19:40
VIDEO // Mobilizare națională pentru viitorul verde al Republicii Moldova: campania de împădurire din 14 martie 2026 # Moldpres
Ministerul Mediului se pregătește pentru o nouă etapă majoră în refacerea patrimoniului forestier, lansând o invitație deschisă către toți cetățenii de a participa la marea acțiune de plantare programată pentru data de 14 martie 2026. Sub deviza prioritiz...
19:30
Intervenții ample pentru întreținerea rețelei rutiere naționale: drumarii au acționat pe mai multe sectoare strategice # Moldpres
Administrația de Stat a Drumurilor (AND) informează despre desfășurarea unei ample campanii de întreținere și reparație curentă a drumurilor naționale pe parcursul zilei de astăzi. Echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” au fost mobilizate...
19:20
VIDEO // Cum sunt verificate produsele la frontieră: traseul probelor prelevate de ANSA până la rezultatele de laborator # Moldpres
Produsele care intră în Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei sunt supuse unor controale riguroase pentru a garanta siguranța alimentară și respectarea normelor sanitare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) explică etapele prin c...
Acum 4 ore
19:00
Vreme stabilă și temperaturi generoase în Moldova: până la 18 grade Celsius în timpul zilei de marţi, 10 martie # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru intervalul 9 martie 2026, ora 20:00 – 10 martie 2026, ora 20:00, o vreme stabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, caracterizată prin cer predominant senin și lipsa precipitațiilor, transmite MOLDPRE...
18:20
ANTA despre situația autogării de pe strada Calea Moșilor din Chișinău: activitatea operatorului radiată din registru, iar transportatorii trebuie să pornească din Gara de Nord # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu explicații privind activitatea autogării amplasate pe strada Calea Moșilor 2/A din municipiul Chișinău, după ce în spațiul public au apărut mai multe informații și interpretări legate de funcționarea acesteia...
17:50
17:50
VIDEO // Autoritățile dau asigurări privind stocurile de combustibil. Dorin Junghietu: „Moldova are volume suficiente pentru consumul curent și pe termen mediu” # Moldpres
Republica Moldova dispune de volume suficiente de produse petroliere pentru a acoperi consumul curent și necesarul pe termen mediu, în pofida tensiunilor geopolitice generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Detaliile au fost oferite de ministrul Energiei, Dorin Junghi...
17:20
VIDEO // Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026, Satoshi, a lansat videoclipul piesei „Viva Moldova” # Moldpres
Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2026, Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, a lansat oficial videoclipul piesei cu care va urca pe scena mare a concursului, intitulată „Viva Moldova”, transmite MOLDPRES.Regizat de Roman...
17:10
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a inițiat două procese penale pe marginea decesului Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești, care a decedat acum câteva zile. Primul proces se desfășoară la Chișinău și investighează decesul femeii, iar cel de-al do...
17:10
„Pacea are nevoie de protectori” // Campanie națională de promovare a sectorului de apărare, lansată de Armata Națională # Moldpres
Armata Națională a lansat astăzi o campanie amplă de promovare a sectorului de apărare, cu genericul „Pacea are nevoie de protectori”. Aceasta este menită să evidențieze rolul esențial al instituției în asigurarea securității statului și protejarea ...
Acum 6 ore
16:40
Directorul filialei Universității din Ruse din Taraclia și lider al ARBOM, întrevedere cu Președintele Bulgariei # Moldpres
Directorul executiv al Asociației pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare, Alexandr Borimecicov, care este și director administrativ al filialei din Taraclia a universității din Ruse „Angel Kanchev”, a avut o întrevedere cu Președintele Bulgariei, Iliana I...
16:20
Locuitorii din Florești, Soroca și Hâncești vor beneficia de consultații medicale gratuite # Moldpres
Locuitorii din Florești, Soroca și Hâncești vor beneficia, pe parcursul acestei săptămâni, de consultații medicale gratuite oferite de echipele mobile de medici specialiști, care se vor deplasa în teritoriu, informează MOLDPRES.Astfel, săptămâ...
16:10
VIDEO // Guvernul Japoniei acordă un grant pentru renovarea centrului social din Leova prin programul „Kusanone” # Moldpres
Guvernul Japoniei va finanța renovarea Centrului Social din orașul Leova, în cadrul Programului de Granturi pentru Securitatea Umană „Kusanone”. Contractul de grant, în valoare de 45.538 de dolari SUA, a fost semnat luni, 9 martie 2026, în cadrul ...
16:00
Atenție, călători! Activitatea posturilor de trecere a frontierei moldo-ucraineane, sistată temporar din cauza unor deficiențe tehnice # Moldpres
Activitatea posturilor de trecere a frontierei moldo-ucraineane a fost sistată temporar din cauza unor deficiențe tehnice apărute pe teritoriul Ucrainei, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, în toate posturile de pe teritoriul Ucrainei au fost înregis...
15:30
MMPS: Familia Vartic din Hâncești nu s-a aflat anterior la evidența autorităților ca fiind în situație de risc # Moldpres
Familia Vartic din Hâncești nu s-a aflat anterior la evidența autorităților ca fiind în situație de risc. Precizările au fost făcute astăzi de Ministerul Muncii și Protecție Sociale (MMPS), comunică MOLDPRES.Potrivit MMPS, în prezent, specialiști...
Acum 8 ore
14:50
Vicepreședintele Consiliului Raional Hâncești, Dumitru Vartic, acuzat de violență în familie după moartea soției sale, a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia a fost luată astăzi, în cadrul unei ședințe extraordinare a Birou...
14:50
VIDEO // „Hora tractoarelor” a deschis simbolic sezonul agricol din Moldova: eveniment în ajunul expoziției Moldagrotech Spring 2026 # Moldpres
Un eveniment inedit dedicat agriculturii a avut loc astăzi la Chișinău, unde zeci de maşini agricole au participat la „Hora tractoarelor”, o acțiune simbolică organizată în ajunul expoziției internaționale Moldagrotech (spring) 2026. Manifestarea a fost...
14:30
Transparență în subvenționarea agricolă: AIPA a publicat analiza de gen și distribuția fondurilor pentru anul 2025 # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) face un pas important în direcția transparenței decizionale și a bunei guvernări prin publicarea datelor analitice privind gestionarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FND...
14:10
Vinurile Moldovei au obținut 119 medalii la concursul internațional MUNDUS VINI Spring Tasting 2026 din Germania # Moldpres
Vinurile din Republica Moldova continuă să se remarce pe scena internațională, obținând un total de 119 medalii la ediția de primăvară a prestigiosului concurs MUNDUS VINI Spring Tasting, desfășurat în orașul Neustadt an der Weinstraße, Germania. Potr...
14:10
Planul de evaluare ex-post a actelor normative pentru anul 2026, aprobat de Biroul permanent al Parlamentului # Moldpres
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Planul de evaluare ex-post a actelor normative pentru anul 2026. Astfel, pe parcursul acestui an, la propunerea comisiilor parlamentare, vor fi supuse evaluării ex-post de impact șapte legi, iar 13 acte normative vor fi supuse evaluă...
13:40
VIDEO // Doi tineri au fost reținuți pentru escrocherie, după ce au prejudiciat un bărbat cu 360 000 de lei # Moldpres
Doi tineri de 20 de ani au fost reținuți pentru escrocherie. Aceștia au prejudiciat un bărbat din municipiul Bălți cu circa 360 000 de lei, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cei doi suspecți au contactat victima și s-au prezentat drept ...
13:40
Subvenții pentru modernizarea agriculturii: peste 45 milioane de lei aprobate de AIPA săptămâna trecută # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat săptămâna trecută, spre plată, subvenții în valoare totală de 45,12 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, destinate susținerii investiți...
13:30
13:10
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă rundă de subscriere # Moldpres
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat în cadrul unei noi perioade de subscriere lansată astăzi de Ministerul Finanțelor pe platforma eVMS.md. Aceasta va dura până pe 18 martie, transmite MOLDPRES.În timpul noii runde de subscriere, su...
Acum 12 ore
12:50
VIDEO // Pe 14 martie, cetățenii sunt invitați să participe la acțiuni de plantare a arborilor în întreaga țară # Moldpres
Cetățenii din Republica Moldova sunt invitați să participe pe 14 martie la o amplă acțiune de plantare a arborilor, organizată la nivel național în cadrul campaniei de împădurire desfășurate de Agenția Moldsilva, transmite MOLDPRES.Potrivit instituție...
12:30
Acțiunile militare din Golful Persic continuă să genereze un impact major asupra prețurilor la petrol și produselor derivate. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a comunicat astăzi că pentru statele care nu dispun de producție proprie de p...
12:20
FOTO // USMF „Nicolae Testemițanu”, lider național conform articolelor indexate în bazele de date scientometrice Web of Science și Scopus # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” este lider național conform articolelor indexate în bazele de date scientometrice Web of Science și Scopus. De asemenea, instituția ocupă locul III după volumul de fonduri atrase ...
12:20
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, luni, 9 martie: Irina Rimeș într-un concert susținut la Palatul Național # Moldpres
Programul Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor continuă pe 9 martie cu evenimente muzicale dedicate publicului din mai multe localități ale țării, transmite MOLDPRES.La Palatul Național „Nicolae Sulac”, spectatorii vor avea ocazia să o revadă p...
12:10
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Prezența trupelor rusești în stânga Nistrului reprezintă un impediment major în procesul de reglementare transnistreană” # Moldpres
Din septembrie 2009, în componența Guvernului există un vicepremier pentru reintegrare. Din 2019, formatul de negocieri „5+2”, destinat soluționării conflictului transnistrean, nu mai este funcțional.Recenta întâlnire a reprezentanților pol...
12:10
SRL „Energocom Trading”, subsidiară a companiei S.A. „Energocom”, a realizat prima tranzacție pe piața nereglementată a gazelor naturale, fiind desemnată câștigătoare în cadrul licitației organizate de Bursa Română de Mărfuri &n...
12:00
12:00
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat recent la nouă ani de închisoare pentru șantaj, după ce a cerut bani unei femei, amenințând că va publica imagini cu caracter intim, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, victima s-a cunoscut cu inculpatul în...
11:50
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–11 martie 2026, o vizită oficială la Vilnius, la invitația Președintelui Republicii Lituania, Gitanas Nausėda. Vizita are loc cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a restabilirii independenței Lituaniei faț...
11:40
Valeriu Chiveri: „Reintegrarea nu este un act votat de Guvern sau de Parlament, este un proces. Un proces complicat, de lungă durată, cu mai multe necunoscute”. # Moldpres
În cadrul Podcastului ZdCe cu Natalia Zaharia, Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a explicat cum ar urma să funcționeze Fondul de convergență, cum ar putea ajunge limba română în toate școlile din regiunea transnistreană și care sunt rezult...
11:10
Ex-vicepreședinte al Oficiului Rîșcani al fostului Partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare # Moldpres
Fostul vicepreședinte al Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat în lipsă la patru ani de închisoare, fiind găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup...
11:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii au reținut astăzi a cincea persoană suspectată de complicitate într-un caz de trafic de influență, în care patru persoane au fost prinse anterior primind o mită de 40.000 de euro, comunică MOLDPR...
10:50
Un adolescent de 18 ani a fost salvat de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) după ce a încercat să se arunce de la etajul opt al unui bloc de locuințe. Incidentul a avut loc pe 8 martie 2026, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, la fa...
10:40
Peste 3 600 de șoferi au fost amendați în zilele de odihnă pentru încălcări în traficul rutier. Cele mai multe abateri - 1 526 vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General ...
10:30
Prețul petrolului se apropie de 111 dolari per baril, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu # Moldpres
Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat luni dimineață cu aproape 19%, la aproape 111 dolari, după ce crescuse deja cu aproximativ 28% săptămâna trecută, pe fondul temerilor investitorilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu ar pute...
10:00
Și-a ucis soția cu toporul, în plină stradă. Un bărbat din Dondușeni, condamnat la 16 ani de închisoare # Moldpres
Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru omorul soției sale. Acesta a lovit-o de mai multe ori cu un topor în regiunea capului în plină stradă, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, tragedia s-a produs în seara zil...
10:00
09:50
Actualizare MAE despre situația din Orientul Mijlociu: 33 de moldoveni au revenit la Chișinău din Dubai # Moldpres
În după-amiaza zilei de 8 martie, 33 de cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv persoane cu dublă cetățenie, au ajuns la Chișinău, la bordul unei curse operate pe ruta Dubai–Chișinău, anunță Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE), citat...
09:30
Serviciul Vamal a încasat, în ultima săptămână, peste 780 de milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și proiecte sociale, comunică MO...
09:10
Zborurile din Israel ar putea fi reluate și pentru cetățenii străini, anunță ministrul de externe israelian # Moldpres
Zborurile din Israel către destinații externe pentru cetățenii străini ar putea fi reluate în perioada următoare, în funcție de evoluția situației de securitate, a declarat ministrul israelian al afacerilor externe, Gideon Sa'ar, într-o discuție te...
09:00
Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu doi bani și are o cotație oficială de 20 de lei și 10 bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul se scumpește cu cinci bani și costă 17 lei și 38 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldove...
Acum 24 ore
22:40
10:00 Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău;Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83, Primăria municipiului Chișinău;10:00 Briefing susținut de deputații din Fracțiunea „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova&rdqu...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.