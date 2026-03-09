VIDEO // „Hora tractoarelor” a deschis simbolic sezonul agricol din Moldova: eveniment în ajunul expoziției Moldagrotech Spring 2026
Moldpres, 9 martie 2026 14:50
Un eveniment inedit dedicat agriculturii a avut loc astăzi la Chișinău, unde zeci de maşini agricole au participat la „Hora tractoarelor”, o acțiune simbolică organizată în ajunul expoziției internaționale Moldagrotech (spring) 2026. Manifestarea a fost...
Acum 30 minute
14:50
Vicepreședintele Consiliului Raional Hâncești, Dumitru Vartic, acuzat de violență în familie după moartea soției sale, a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia a fost luată astăzi, în cadrul unei ședințe extraordinare a Birou...
14:50
Acum o oră
14:30
Transparență în subvenționarea agricolă: AIPA a publicat analiza de gen și distribuția fondurilor pentru anul 2025 # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) face un pas important în direcția transparenței decizionale și a bunei guvernări prin publicarea datelor analitice privind gestionarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FND...
Acum 2 ore
14:10
Vinurile Moldovei au obținut 119 medalii la concursul internațional MUNDUS VINI Spring Tasting 2026 din Germania # Moldpres
Vinurile din Republica Moldova continuă să se remarce pe scena internațională, obținând un total de 119 medalii la ediția de primăvară a prestigiosului concurs MUNDUS VINI Spring Tasting, desfășurat în orașul Neustadt an der Weinstraße, Germania. Potr...
14:10
Planul de evaluare ex-post a actelor normative pentru anul 2026, aprobat de Biroul permanent al Parlamentului # Moldpres
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Planul de evaluare ex-post a actelor normative pentru anul 2026. Astfel, pe parcursul acestui an, la propunerea comisiilor parlamentare, vor fi supuse evaluării ex-post de impact șapte legi, iar 13 acte normative vor fi supuse evaluă...
13:40
VIDEO // Doi tineri au fost reținuți pentru escrocherie, după ce au prejudiciat un bărbat cu 360 000 de lei # Moldpres
Doi tineri de 20 de ani au fost reținuți pentru escrocherie. Aceștia au prejudiciat un bărbat din municipiul Bălți cu circa 360 000 de lei, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cei doi suspecți au contactat victima și s-au prezentat drept ...
13:40
Subvenții pentru modernizarea agriculturii: peste 45 milioane de lei aprobate de AIPA săptămâna trecută # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat săptămâna trecută, spre plată, subvenții în valoare totală de 45,12 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, destinate susținerii investiți...
13:30
Acum 4 ore
13:10
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă rundă de subscriere # Moldpres
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat în cadrul unei noi perioade de subscriere lansată astăzi de Ministerul Finanțelor pe platforma eVMS.md. Aceasta va dura până pe 18 martie, transmite MOLDPRES.În timpul noii runde de subscriere, su...
12:50
VIDEO // Pe 14 martie, cetățenii sunt invitați să participe la acțiuni de plantare a arborilor în întreaga țară # Moldpres
Cetățenii din Republica Moldova sunt invitați să participe pe 14 martie la o amplă acțiune de plantare a arborilor, organizată la nivel național în cadrul campaniei de împădurire desfășurate de Agenția Moldsilva, transmite MOLDPRES.Potrivit instituție...
12:30
Acțiunile militare din Golful Persic continuă să genereze un impact major asupra prețurilor la petrol și produselor derivate. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a comunicat astăzi că pentru statele care nu dispun de producție proprie de p...
12:20
FOTO // USMF „Nicolae Testemițanu”, lider național conform articolelor indexate în bazele de date scientometrice Web of Science și Scopus # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” este lider național conform articolelor indexate în bazele de date scientometrice Web of Science și Scopus. De asemenea, instituția ocupă locul III după volumul de fonduri atrase ...
12:20
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, luni, 9 martie: Irina Rimeș într-un concert susținut la Palatul Național # Moldpres
Programul Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor continuă pe 9 martie cu evenimente muzicale dedicate publicului din mai multe localități ale țării, transmite MOLDPRES.La Palatul Național „Nicolae Sulac”, spectatorii vor avea ocazia să o revadă p...
12:10
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri: „Prezența trupelor rusești în stânga Nistrului reprezintă un impediment major în procesul de reglementare transnistreană” # Moldpres
Din septembrie 2009, în componența Guvernului există un vicepremier pentru reintegrare. Din 2019, formatul de negocieri „5+2”, destinat soluționării conflictului transnistrean, nu mai este funcțional.Recenta întâlnire a reprezentanților pol...
12:10
SRL „Energocom Trading”, subsidiară a companiei S.A. „Energocom”, a realizat prima tranzacție pe piața nereglementată a gazelor naturale, fiind desemnată câștigătoare în cadrul licitației organizate de Bursa Română de Mărfuri &n...
12:00
12:00
Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat recent la nouă ani de închisoare pentru șantaj, după ce a cerut bani unei femei, amenințând că va publica imagini cu caracter intim, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, victima s-a cunoscut cu inculpatul în...
11:50
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–11 martie 2026, o vizită oficială la Vilnius, la invitația Președintelui Republicii Lituania, Gitanas Nausėda. Vizita are loc cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a restabilirii independenței Lituaniei faț...
11:40
Valeriu Chiveri: „Reintegrarea nu este un act votat de Guvern sau de Parlament, este un proces. Un proces complicat, de lungă durată, cu mai multe necunoscute”. # Moldpres
În cadrul Podcastului ZdCe cu Natalia Zaharia, Vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a explicat cum ar urma să funcționeze Fondul de convergență, cum ar putea ajunge limba română în toate școlile din regiunea transnistreană și care sunt rezult...
Acum 6 ore
11:10
Ex-vicepreședinte al Oficiului Rîșcani al fostului Partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare # Moldpres
Fostul vicepreședinte al Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat în lipsă la patru ani de închisoare, fiind găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup...
11:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii au reținut astăzi a cincea persoană suspectată de complicitate într-un caz de trafic de influență, în care patru persoane au fost prinse anterior primind o mită de 40.000 de euro, comunică MOLDPR...
10:50
Un adolescent de 18 ani a fost salvat de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) după ce a încercat să se arunce de la etajul opt al unui bloc de locuințe. Incidentul a avut loc pe 8 martie 2026, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, la fa...
10:40
Peste 3 600 de șoferi au fost amendați în zilele de odihnă pentru încălcări în traficul rutier. Cele mai multe abateri - 1 526 vizează depășirea limitei de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General ...
10:30
Prețul petrolului se apropie de 111 dolari per baril, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu # Moldpres
Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat luni dimineață cu aproape 19%, la aproape 111 dolari, după ce crescuse deja cu aproximativ 28% săptămâna trecută, pe fondul temerilor investitorilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu ar pute...
10:00
Și-a ucis soția cu toporul, în plină stradă. Un bărbat din Dondușeni, condamnat la 16 ani de închisoare # Moldpres
Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru omorul soției sale. Acesta a lovit-o de mai multe ori cu un topor în regiunea capului în plină stradă, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, tragedia s-a produs în seara zil...
10:00
09:50
Actualizare MAE despre situația din Orientul Mijlociu: 33 de moldoveni au revenit la Chișinău din Dubai # Moldpres
În după-amiaza zilei de 8 martie, 33 de cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv persoane cu dublă cetățenie, au ajuns la Chișinău, la bordul unei curse operate pe ruta Dubai–Chișinău, anunță Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE), citat...
09:30
Serviciul Vamal a încasat, în ultima săptămână, peste 780 de milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și proiecte sociale, comunică MO...
Acum 8 ore
09:10
Zborurile din Israel ar putea fi reluate și pentru cetățenii străini, anunță ministrul de externe israelian # Moldpres
Zborurile din Israel către destinații externe pentru cetățenii străini ar putea fi reluate în perioada următoare, în funcție de evoluția situației de securitate, a declarat ministrul israelian al afacerilor externe, Gideon Sa'ar, într-o discuție te...
09:00
Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu doi bani și are o cotație oficială de 20 de lei și 10 bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul se scumpește cu cinci bani și costă 17 lei și 38 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldove...
Acum 24 ore
22:40
10:00 Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău;Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83, Primăria municipiului Chișinău;10:00 Briefing susținut de deputații din Fracțiunea „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova&rdqu...
19:50
Alimentație sănătoasă în Postul Mare, sfaturile nutriționistului: beneficii pentru sănătate și greșeli frecvente # Moldpres
În Postul Mare, una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală pentru creștini, specialiștii recomandă o alimentație echilibrată pentru menținerea sănătății. Medicul nutriționist Sergiu Munteanu îndeamnă oamenii care țin post să ...
19:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat ABC News, că noul lider suprem al Iranului „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa, relatează news.ro, preluat de MOLDPRES.„Dacă nu obţine aprobarea noastră, nu va rezi...
16:30
Experți ucraineni vor oferi ajutor țărilor din Orientul Mijlociu în lupta împotriva dronelor iraniene # Moldpres
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că experţi ucraineni vor fi în Orientul Mijlociu „săptămâna viitoare” pentru a-şi oferi expertiza în lupta împotriva dronelor iraniene, transmite news.ro, preluat de MOLDPRES....
Ieri
14:00
Tragedia de la Hâncești: autoritățile cer clarificarea circumstanțelor și posibile responsabilități # Moldpres
Moartea educatoarei din Hâncești, care a decedat la începutul lunii martie, a generat reacții din partea autorităților și organizațiilor care luptă împotriva violenței asupra femeilor, cazul fiind examinat de instituțiile responsabile, transmite MOLDPRE...
12:10
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, duminică, 8 martie: Recitaluri și concerte dedicate femeilor în toată țara # Moldpres
Programul cultural „Mărțișor” continuă cu o serie de spectacole dedicate primăverii și femeilor, organizate pe 8 martie atât în Chișinău, cât și în mai multe localități din țară, relatează MOLDPRESÎn capitală, pe scena ...
11:10
Iranul susține este capabil să lupte încă cel puțin șase luni împotriva Statelor Unite și Israelului, care duminică dimineață a lovit un hotel din inima Beirutului, acuzat că adăpostește lideri ai Gardienilor Revoluției, relatează AFP, preluat de AGERPRE...
11:00
Celula de Criză a MAE: Au fost reluate parțial operațiunile aeriene în câteva țări din Orientul Mijlociu. Un avion din Dubai va ateriza la Chișinău în jurul orei 15.00 # Moldpres
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu și menține contactul cu cetățenii Republicii Moldova aflați în statele din regiune, transmite MOLDPRESPotrivit MAE, informațiile sunt colect...
09:30
SUA ar putea trimite forțe speciale pe teren pentru a confisca arsenalul nuclear al Iranului # Moldpres
SUA și Israelul au discutat despre trimiterea de forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu puternic îmbogățit într-o etapă ulterioară a războiului, susțin patru surse care au cunoștință despre discuții pentru publicația Axios, transm...
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi un mesaj de felicitare adresat femeilor din țară cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, subliniind rolul acestora în dezvoltarea societății, transmite MOLDPRES. „Moldova este mai puternic...
08:30
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă, la o reuniune cu lideri din America Latină și Caraibe, o nouă coaliție militară pentru eradicarea cartelurilor de narcotraficanți, transmite dpa, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.La reuniunea numită 'S...
08:20
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis astăzi un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, în care a evidențiat rolul femeilor în familie, economie și viața publică, transmite MOLDPRES.În mesajul publicat c...
08:10
FOTO // Expoziție dedicată contribuției femeilor în istorie, organizată la Biblioteca Națională # Moldpres
O expoziție tematică intitulată „Eternă și frumoasă, măria sa FEMEIA” este organizată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, unde publicul poate descoperi aproximativ 120 de documente din colecțiile instituției care ilustrează contribuția femeilor...
05:30
Ziua Internațională a Femeii este celebrată anual la 8 martie în numeroase state ale lumii, inclusiv în Republica Moldova, pentru a evidenția realizările sociale, economice, culturale și politice ale femeilor, dar și pentru a atrage atenția asupra inegalităț...
7 martie 2026
23:40
FOTO // Tradițiile de acasă, celebrate în diaspora: Festivalul „Mărțișor 2026” a reunit comunitatea moldovenilor și românilor din California # Moldpres
Comunitatea moldovenilor și românilor din statul american California a sărbătorit începutul primăverii prin Festivalul Internațional „Mărțișor 2026”, un eveniment dedicat tradițiilor, culturii și spiritului comunitar. Ajuns la cea de-a 14-a ediț...
21:00
FOTO // Elevi din mai multe raioane au participat la prima excursie tematică din cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței # Moldpres
Un grup de 160 de elevi din mai multe raioane ale Republicii Moldova a participat sâmbătă, la Chișinău, la prima excursie tematică organizată în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței, inițiativă desfășurată de Ministerul Educației și Cercetării &ic...
19:50
Restricțiile de securitate din Israel, prelungite până pe 9 martie; zborurile de plecare vor fi reluate treptat # Moldpres
Restricțiile de securitate din Israel au fost prelungite până luni, 9 martie 2026, ora 20:00, iar Aeroportul Ben Gurion va relua treptat zborurile de ieșire din țară începând cu 8 martie, informează MOLDPRES.Potrivit Ambasadei Republicii Moldova î...
17:40
Un număr de 148 de elevi din întreaga țară participă, în perioada 6–9 martie 2026, la Olimpiada Republicană la Informatică, competiție organizată la Universitatea Tehnică a Moldovei, transmite MOLDPRES.În cadrul competiției, elevii vor rezolv...
16:50
BTA: Peste 1.200 de cetățeni bulgari au fost evacuați din Emiratele Arabe Unite cu sprijinul Ministerului de Externe # Moldpres
Peste 1.200 de cetățeni bulgari aflați în Emiratele Arabe Unite au primit asistență în cadrul operațiunii de evacuare a cetățenilor Bulgariei din Orientul Mijlociu și Iran, potrivit datelor prezentate sâmbătă dimineață de grupul operativ al Minister...
16:20
Mărțișor celebration has been included in Lithuania’s Intangible Cultural Heritage List. The decision was taken by the Commission of the Lithuanian National Cultural Center. President of the Romanian Language and Culture Association Dacia Lucia Andrievschi Bartkienė sai...
