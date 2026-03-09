Intervenții ample pentru întreținerea rețelei rutiere naționale: drumarii au acționat pe mai multe sectoare strategice

09:00

Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu doi bani și are o cotație oficială de 20 de lei și 10 bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul se scumpește cu cinci bani și costă 17 lei și 38 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldove...