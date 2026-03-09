33 de cetățeni moldoveni au revenit din Dubai

Veridica.md, 9 martie 2026 11:20

Celula de Criză a MAE continuă monitorizarea situației din Orientul Mijlociu.

Acum 10 minute
11:30
China se opune, preventiv, oricărei acțiuni care l-ar viza pe noul lider suprem iranian Veridica.md
Israelul a amenințat că acesta va deveni o „țintă”, iar Trump susține că noul lider suprem iranian „nu va rezista mult” fără aprobarea sa.
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
10:50
Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Lituania Veridica.md
Președinta va susține un discurs în Parlamentul lituanian la aniversarea independenței.
Acum 2 ore
10:10
Prețul barilului de petrol a depășit 100 dolari Veridica.md
Donald Trump spune că această creștere este un „foarte mic preț de plătit”.
Acum 4 ore
09:30
Elvețienii cer înscrierea în Constituție a garantării plăților în numerar Veridica.md
Un referendum organizat ieri stabilește că autoritățile monetare trebuie să asigure disponibilitatea constantă a monedelor și bancnotelor.
09:20
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului Veridica.md
Trump susține că noul lider suprem iranian „nu va rezista mult” fără aprobarea sa.
Ieri
08:10
India continuă să importe petrol din Rusia Veridica.md
SUA a anunţat o derogare pentru India privind sancţiunile ce vizează exporturile de petrol ale Rusiei, dar New Delhi afirmă că nu a ţinut oricum cont de acestea.
07:50
Bilanţul atacului rusesc asupra Harkovului ajunge la cel puţin zece morţi Veridica.md
Dronele şi rachetele au vizat sectorul energetic și infrastructura feroviară din întreaga țară.
07:30
Adunarea Experţilor din Iran se reuneşte astăzi pentru alegerea noului Lider Suprem Veridica.md
Republica islamică este condusă, momentan, de un "triumvirat" format din președinte, șeful puterii judecătorești, și un cleric, membru al Adunării Experților.
7 martie 2026
21:10
SUA formează o nouă alianță militară - Scutul Americilor Veridica.md
Formată alături de state din America Latină, aceasta va lupta pentru eradicarea cartelurilor de narcotraficanți.
21:00
Feribotul de la Molovata și-a reluat activitatea Veridica.md
Podul plutitor este singura cale de acces liber către satele de pe platoul Cocieri, pe malul stâng al Nistrului.
16:20
Trump anunță noi atacuri „foarte dure” asupra Iranului Veridica.md
În același timp, președintele american susține că Iranul a capitulat în fața „atacului neobosit al SUA și Israelului”.
16:20
Fotbal, fete: Cipru – România 0-4, în preliminariile Cupei Mondiale Veridica.md
Pe 5 iunie, româncele joacă în Republica Moldova.
15:40
Ministrul român al Finanțelor, Alexandru Nazare, ar fi fost implicat într-un accident rutier soldat cu doi răniți Veridica.md
El al doilea scandal major de săptămâna aceasta cu protagoniști din guvernul cvadirpartit de la București, declarat pro-occidental.
14:40
România: infracţionalitatea a scăzut cu 11% în 2025 faţă de anul precedent Veridica.md
Pentru ministerul de Interne, prioritară ar fi fost combaterea traficului de droguri.
14:10
Autoritățile azere susțin că au a prevenit acte de sabotaj planificate de Iranul vecin Veridica.md
Printre ținte s-ar fi numărat conducta petrolieră Baku-Tbilisi-Ceyhan.
12:30
Război în Ucraina: cel puțin șapte morți, între care doi copii, la Harkov Veridica.md
Președintele Volodimir Zelenski afirmă că armata rusă a lansat 480 de drone și 29 de rachete.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Hezbollah nu va depune armele Veridica.md
Gruparea teroristă șiită continuă să atace poziții ale forțelor armate israeliene.
09:20
Energia electrică s-ar putea ieftini Veridica.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a propus tarife mai mici atât decât cele solicitate de furnizori și decât cele în vigoare.
09:00
Zelenski a vizitat frontul de est în Donețk Veridica.md
Președintele ucrainean anunță că Rusia pregătește acolo o ofensivă de primăvară.
08:10
Verificat - Moldova 1, Ediția din 6 martie 2026 Veridica.md
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
08:10
Vorba lungă, bucuria lui Trump - Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu Veridica.md
Zaiafet și Geminschi cred că asistăm la un asalt global asupra adevărului, în care manipularea digitală transformă ficțiunea în „fapt” pentru a obține putere politică sau profit ilicit.
6 martie 2026
22:40
Parlamentul a numit doi membri în Comisia de evaluare externă a procurorilor Veridica.md
Bernard Lavigne și Herman von Hebel au fost numiți în funcția de membri ai Comisiei de vetting a procurorilor.
22:20
Portul Internațional Liber Giurgiulești, declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică Veridica.md
Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”. Documentul stabilește reguli clare pentru companiile și investitorii în PILG, precum și pentru investitorul general.
15:40
Cei șapte ucraineni arestați în Ungaria vor fi expulzați Veridica.md
Aceștia sunt suspectați de spălare de bani.
14:30
Politicile de reintegrare, discutate pe platforma parlamentară Veridica.md
Comisia parlamentară specială pentru monitorizarea și controlul parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova s-a întrunit vineri, 6 martie 2026
14:00
Veridica.ro: După ce UE a zis că nu mai cumpără gaze rusești, Putin spune că nici el nu le mai vinde Veridica.md
RIA Novosti face o șaormă propagandistică cu de toate și găsește legături între războiul din Iran, războiul din Ucraina și scandalul Epstein din SUA. Presa rusă de stat mai scrie, fără să izbucnească în râs, și că Moscova e gata să își trimită experții să combată războiul hibrid, iar Vladimir Putin îi cere guvernului să nu mai le vândă gaze europenilor, dacă aceștia tot nu vor să mai cumpere.
13:40
Morţi şi răniţi în sudul ocupat al Ucrainei Veridica.md
Ar fi vorba de civili, adunați lângă un magazin alimentar.
13:20
Încă un sat ucrainean ar fi fost ocupat de armata rusă Veridica.md
Mass-media internaţionale precizează că n-au putut verifica informaţia în mod independent.
13:00
Mihai Popșoi s-a întâlnit la Baku cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev Veridica.md
Oficialul moldovean a remarcat rolul Azerbaidjanului în consolidarea securității energetice la nivel regional și european, în contextul evoluțiilor geopolitice actuale.
12:50
Un uzbek condamnat la 15 ani de închisoare a fost reţinut de poliţiştii români la frontiera cu Republica Moldova Veridica.md
Trecuse Prutul înot.
11:40
Președinta Kosovo, Vjosa Osmani, a dizolvat parlamentul și a anunțat alegeri legislative anticipate Veridica.md
Ar fi al treilea scrutin în circa un an.
11:40
Delegația R. Moldova în Comisia Unificată de Control cere accesul neîngrădit al jurnaliștilor la ședințele CUC și în Zona de Securitate Veridica.md
La 5 martie 2026, Comisia Unificată de Control s-a reunit pentru un singur subiect pe agendă: activitatea Centrului de presă al CUC și acreditarea neîngrădită a jurnaliștilor.
11:20
Din criză în criză. De ce Republica Moldova nu deține stocuri de produse petroliere? Veridica.md
Turbulențele de pe pieţele globale energetice, financiare şi din lanţurile logistice provocate de războiul Statelor Unite și Israelului cu Iranul, precum și amplificarea ulterioară a conflictului în regiune, au impact direct şi în Republica Moldova.
11:20
Parlamentul ceh a votat împotriva ridicării imunității prim-ministrului Andrej Babiš și a președintelui Legislativului, Tomio Okamura Veridica.md
Şeful guvernului, politician logeviv şi miliardar, este acuzat de fraudă cu subvenții europene.
11:00
Șeful IGP: Marea majoritate a drogurilor se vând pe Telegram Veridica.md
Doar pe parcursul anului 2025 am făcut 235 de scrisori oficiale am cerut blocarea a peste 350 de canale Telegram prin intermediul cărora se comercializau droguri. Niciunul n-a fost blocat, a spus Viorel Cernăuțeanu
10:50
Palestinienii acuză atacurile în creştere ale coloniştilor evrei în Cisiordania Veridica.md
De la declanşarea atacurilor împotriva Iranului, au fost documentate cel puțin 50 de cazuri de violență din partea coloniștilor.
10:20
Legea Herman von Hebel sau PACCO 2? (O sinteză a săptămânii) Veridica.md
Majoritatea parlamentară PAS este criticată de societatea civilă și opoziție pentru că a schimbat legislația despre vetting pentru a-l numi pe fostul președinte al Comisiei Pre-Vetting în comisia pentru evaluare a procurorilor. Transnistria a rămas din nou fără gaze și riscă scenarii și mai sumbre din cauza problemelor din Orientul Mijlociu, potrivit administrației separatiste de la Tiraspol. Acestea sunt două cele mai importante evenimente care au marcat săptămâna la Chișinău și pe care le vom analiza în sinteza Veridica.
09:40
Maia Sandu: Nu putem opri reforma justiției pentru că nu există 61 de voturi Veridica.md
Șefa statului a comentat astfel modificarea legislației privind numirea membrilor comisiilor de evaluare a judecătorilor și procurorilor.
09:10
Dracii din Trump sunt îngerii păcii Veridica.md
În Donald Fridrihovici Trump se ascund de la o vârstă anumită, neștiută de nimenea, mai multe legiuni de draci, care lucrează în schimburi, unii ziua, alții noaptea, unii la Casa Albă, alții la casa lui, unii într-o țară, alții în alta și tot așa aleargă cu toții după dânsul sau într-însul, mai clar grăind, fără a se ogoi niciodată în viață, de-i frig, de plouă sau de bate tsunamiul cel furios dinspre Oceanul Pacific sau măcar Atlantic, de ce nu?
09:00
Iranul ameninţă cu noi arme strategice Veridica.md
Gardienii Revoluţiei avertizează că ţara este pregătită pentru un război prelungit.
08:50
Libia a identificat trei suspecți în asasinarea lui Saif al-Islam Gaddafi Veridica.md
Autorităţile de la Tripoli nu au oferit detalii despre identitatea sau naționalitatea acestora.
08:00
Mexic și SUA încep negocierile pentru revizuirea acordului de liber schimb Veridica.md
Statele Unite au anunţat şi restabilirea relaţiilor diplomatice cu Venezuela.
06:30
Kievul acuză Ungaria că a reţinut ilegal șapte cetăţeni ucraineni Veridica.md
Aceştia sunt angajați ai unei bănci ucrainene şi transportau zeci de milioane de euro din Austria.
5 martie 2026
19:00
Germania își reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova și investițiile în dezvoltare și securitate Veridica.md
Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul.
18:40
Chișinăul a găzduit Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar Veridica.md
Forumul a vizat atragerea capitalului în tehnologii de producție, infrastructură și stocare pentru fructe și legume, modernizarea zootehniei și viticulturii.
18:40
Marea Britanie spune că drona care a lovit baza aeriană Akrotiri nu a fost lansată de Iran Veridica.md
O investigație a stabilit că aceasta era o dronă iraniană Shahed, dar nu a fost lansată de forțele Teheranului.
18:20
Amenințarea sau agresarea judecătorilor și procurorilor va fi sancționată penal Veridica.md
Parlamentul a adoptat joi o lege care introduce sancțiuni penale pentru persoanele care amenință sau agresează judecători și procurori.
15:40
Rusia ia în calcul oprirea exporturilor de gaze spre Europa Veridica.md
Decizia ar fi un răspuns la dorința UE de a interzice achizițiile de gaze naturale rusești.
14:30
Franța a autorizat, temporar, prezența aeronavelor americane în bazele sale din Orientul Mijlociu Veridica.md
Franța deține baze militare în regiune, fiind legată prin acorduri de apărare cu Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.
