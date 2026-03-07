România: infracţionalitatea a scăzut cu 11% în 2025 faţă de anul precedent
Veridica.md, 7 martie 2026 14:40
Pentru ministerul de Interne, prioritară ar fi fost combaterea traficului de droguri.
Acum o oră
14:40
Pentru ministerul de Interne, prioritară ar fi fost combaterea traficului de droguri.
Acum 2 ore
14:10
Autoritățile azere susțin că au a prevenit acte de sabotaj planificate de Iranul vecin # Veridica.md
Printre ținte s-ar fi numărat conducta petrolieră Baku-Tbilisi-Ceyhan.
Acum 4 ore
12:30
Președintele Volodimir Zelenski afirmă că armata rusă a lansat 480 de drone și 29 de rachete.
Acum 6 ore
09:50
Gruparea teroristă șiită continuă să atace poziții ale forțelor armate israeliene.
Acum 8 ore
09:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a propus tarife mai mici atât decât cele solicitate de furnizori și decât cele în vigoare.
09:00
Președintele ucrainean anunță că Rusia pregătește acolo o ofensivă de primăvară.
08:10
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
08:10
Vorba lungă, bucuria lui Trump - Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu # Veridica.md
Zaiafet și Geminschi cred că asistăm la un asalt global asupra adevărului, în care manipularea digitală transformă ficțiunea în „fapt” pentru a obține putere politică sau profit ilicit.
Acum 24 ore
22:40
Bernard Lavigne și Herman von Hebel au fost numiți în funcția de membri ai Comisiei de vetting a procurorilor.
22:20
Portul Internațional Liber Giurgiulești, declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică # Veridica.md
Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Legea cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”. Documentul stabilește reguli clare pentru companiile și investitorii în PILG, precum și pentru investitorul general.
15:40
Aceștia sunt suspectați de spălare de bani.
Ieri
14:30
Comisia parlamentară specială pentru monitorizarea și controlul parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova s-a întrunit vineri, 6 martie 2026
14:00
Veridica.ro: După ce UE a zis că nu mai cumpără gaze rusești, Putin spune că nici el nu le mai vinde # Veridica.md
RIA Novosti face o șaormă propagandistică cu de toate și găsește legături între războiul din Iran, războiul din Ucraina și scandalul Epstein din SUA. Presa rusă de stat mai scrie, fără să izbucnească în râs, și că Moscova e gata să își trimită experții să combată războiul hibrid, iar Vladimir Putin îi cere guvernului să nu mai le vândă gaze europenilor, dacă aceștia tot nu vor să mai cumpere.
13:40
Ar fi vorba de civili, adunați lângă un magazin alimentar.
13:20
Mass-media internaţionale precizează că n-au putut verifica informaţia în mod independent.
13:00
Oficialul moldovean a remarcat rolul Azerbaidjanului în consolidarea securității energetice la nivel regional și european, în contextul evoluțiilor geopolitice actuale.
12:50
11:40
Președinta Kosovo, Vjosa Osmani, a dizolvat parlamentul și a anunțat alegeri legislative anticipate # Veridica.md
Ar fi al treilea scrutin în circa un an.
11:40
Delegația R. Moldova în Comisia Unificată de Control cere accesul neîngrădit al jurnaliștilor la ședințele CUC și în Zona de Securitate # Veridica.md
La 5 martie 2026, Comisia Unificată de Control s-a reunit pentru un singur subiect pe agendă: activitatea Centrului de presă al CUC și acreditarea neîngrădită a jurnaliștilor.
11:20
Turbulențele de pe pieţele globale energetice, financiare şi din lanţurile logistice provocate de războiul Statelor Unite și Israelului cu Iranul, precum și amplificarea ulterioară a conflictului în regiune, au impact direct şi în Republica Moldova.
11:20
Parlamentul ceh a votat împotriva ridicării imunității prim-ministrului Andrej Babiš și a președintelui Legislativului, Tomio Okamura # Veridica.md
Şeful guvernului, politician logeviv şi miliardar, este acuzat de fraudă cu subvenții europene.
11:00
Doar pe parcursul anului 2025 am făcut 235 de scrisori oficiale am cerut blocarea a peste 350 de canale Telegram prin intermediul cărora se comercializau droguri. Niciunul n-a fost blocat, a spus Viorel Cernăuțeanu
10:50
De la declanşarea atacurilor împotriva Iranului, au fost documentate cel puțin 50 de cazuri de violență din partea coloniștilor.
10:20
Majoritatea parlamentară PAS este criticată de societatea civilă și opoziție pentru că a schimbat legislația despre vetting pentru a-l numi pe fostul președinte al Comisiei Pre-Vetting în comisia pentru evaluare a procurorilor. Transnistria a rămas din nou fără gaze și riscă scenarii și mai sumbre din cauza problemelor din Orientul Mijlociu, potrivit administrației separatiste de la Tiraspol. Acestea sunt două cele mai importante evenimente care au marcat săptămâna la Chișinău și pe care le vom analiza în sinteza Veridica.
09:40
Șefa statului a comentat astfel modificarea legislației privind numirea membrilor comisiilor de evaluare a judecătorilor și procurorilor.
09:10
În Donald Fridrihovici Trump se ascund de la o vârstă anumită, neștiută de nimenea, mai multe legiuni de draci, care lucrează în schimburi, unii ziua, alții noaptea, unii la Casa Albă, alții la casa lui, unii într-o țară, alții în alta și tot așa aleargă cu toții după dânsul sau într-însul, mai clar grăind, fără a se ogoi niciodată în viață, de-i frig, de plouă sau de bate tsunamiul cel furios dinspre Oceanul Pacific sau măcar Atlantic, de ce nu?
09:00
Gardienii Revoluţiei avertizează că ţara este pregătită pentru un război prelungit.
08:50
Autorităţile de la Tripoli nu au oferit detalii despre identitatea sau naționalitatea acestora.
08:00
Statele Unite au anunţat şi restabilirea relaţiilor diplomatice cu Venezuela.
06:30
Aceştia sunt angajați ai unei bănci ucrainene şi transportau zeci de milioane de euro din Austria.
5 martie 2026
19:00
Germania își reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova și investițiile în dezvoltare și securitate # Veridica.md
Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul.
18:40
Forumul a vizat atragerea capitalului în tehnologii de producție, infrastructură și stocare pentru fructe și legume, modernizarea zootehniei și viticulturii.
18:40
Marea Britanie spune că drona care a lovit baza aeriană Akrotiri nu a fost lansată de Iran # Veridica.md
O investigație a stabilit că aceasta era o dronă iraniană Shahed, dar nu a fost lansată de forțele Teheranului.
18:20
Parlamentul a adoptat joi o lege care introduce sancțiuni penale pentru persoanele care amenință sau agresează judecători și procurori.
15:40
Decizia ar fi un răspuns la dorința UE de a interzice achizițiile de gaze naturale rusești.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Franța a autorizat, temporar, prezența aeronavelor americane în bazele sale din Orientul Mijlociu # Veridica.md
Franța deține baze militare în regiune, fiind legată prin acorduri de apărare cu Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.
13:30
Ar fi adunat și a transmis informații despre apărarea aeriană din celebra stațiune Soci.
13:30
Azerbaidjanul își mobilizează trupele la granița cu Iranul.
12:40
DEZINFORMARE: Republica Moldova a comis un abuz prin retrgerea cetățeniei unui grup de nouă persoane din Transnistria # Veridica.md
Retragerea cetățeniei Republicii Moldova unui grup de nouă persoane de către autoritățile de la Chișinău este un abuz și are scopul de a pune presiune pe transnistreni, potrivit reprezentanților regimului separatist de la Tiraspol.
11:50
O navă sub pavilion panamez a fost lovită de drone rusești în portul ucrainean Cernomorsk # Veridica.md
Vasul era încărcat cu porumb.
11:40
De asemenea, companiile de rafinare au fost sfătuite să nu semneze contracte noi și să negocieze anularea transporturilor deja convenite.
11:30
R. Moldova intră în stare de alertă energetică; autoritățile spun că există stocuri suficiente de combustibil # Veridica.md
Hotărârea Guvernului privind instituirea stării de alertă pentru 60 de zile a fost publicată în Monitorul Oficial.
11:30
Ieri, sistemele de apărare NATO de pe teritoriul Turciei au doborât o rachetă iraniană deasupra Mediteranei.
11:00
Atacul va avea loc dacă SUA și Israel vor căuta o schimbare de regim în Republica islamică.
10:50
Modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea conexiunilor rutiere, feroviare și aeriene, vor fi subiectele centrale ale discuțiilor.
10:40
Au fost aduși și doi cetățeni ai Republicii Moldova.
4 martie 2026
20:50
R. Moldova și Ucraina au stabilit condițiile pentru reluarea exporturilor de carne de pasăre # Veridica.md
După discuții tehnice între autoritățile de siguranță alimentară, cele două părți au convenit un plan de acțiuni care prevede controale comune și verificări de laborator înainte de reluarea exporturilor.
20:20
Tiraspolul introduce regim sever de economisire a gazelor și oprește centralele termice # Veridica.md
Transnistria a trecut producția de energie electrică la MGRES pe bază de cărbune, în urma perturbărilor în aprovizionarea cu gaze.
20:10
Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor cu omologul său, polonez, Karol Nawrocki, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu.
18:10
„Cum n-o dai!”, în fiecare miercuri cu episoade noi pe YouTube Veridica și pe TikTok Veridica, dar și ca podcast pe Spotify!
