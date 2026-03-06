Dracii din Trump sunt îngerii păcii

Veridica.md, 6 martie 2026 09:10

În Donald Fridrihovici Trump se ascund de la o vârstă anumită, neștiută de nimenea, mai multe legiuni de draci, care lucrează în schimburi, unii ziua, alții noaptea, unii la Casa Albă, alții la casa lui, unii într-o țară, alții în alta și tot așa aleargă cu toții după dânsul sau într-însul, mai clar grăind, fără a se ogoi niciodată în viață, de-i frig, de plouă sau de bate tsunamiul cel furios dinspre Oceanul Pacific sau măcar Atlantic, de ce nu?

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.md

Acum 30 minute
09:10
Dracii din Trump sunt îngerii păcii Veridica.md
În Donald Fridrihovici Trump se ascund de la o vârstă anumită, neștiută de nimenea, mai multe legiuni de draci, care lucrează în schimburi, unii ziua, alții noaptea, unii la Casa Albă, alții la casa lui, unii într-o țară, alții în alta și tot așa aleargă cu toții după dânsul sau într-însul, mai clar grăind, fără a se ogoi niciodată în viață, de-i frig, de plouă sau de bate tsunamiul cel furios dinspre Oceanul Pacific sau măcar Atlantic, de ce nu?
09:00
Iranul ameninţă cu noi arme strategice Veridica.md
Gardienii Revoluţiei avertizează că ţara este pregătită pentru un război prelungit.
Acum o oră
08:50
Libia a identificat trei suspecți în asasinarea lui Saif al-Islam Gaddafi Veridica.md
Autorităţile de la Tripoli nu au oferit detalii despre identitatea sau naționalitatea acestora.
Acum 2 ore
08:00
Mexic și SUA încep negocierile pentru revizuirea acordului de liber schimb Veridica.md
Statele Unite au anunţat şi restabilirea relaţiilor diplomatice cu Venezuela.
Acum 4 ore
06:30
Kievul acuză Ungaria că a reţinut ilegal șapte cetăţeni ucraineni Veridica.md
Aceştia sunt angajați ai unei bănci ucrainene şi transportau zeci de milioane de euro din Austria.
Acum 24 ore
19:00
Germania își reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova și investițiile în dezvoltare și securitate Veridica.md
Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul.
18:40
Chișinăul a găzduit Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar Veridica.md
Forumul a vizat atragerea capitalului în tehnologii de producție, infrastructură și stocare pentru fructe și legume, modernizarea zootehniei și viticulturii.
18:40
Marea Britanie spune că drona care a lovit baza aeriană Akrotiri nu a fost lansată de Iran Veridica.md
O investigație a stabilit că aceasta era o dronă iraniană Shahed, dar nu a fost lansată de forțele Teheranului.
18:20
Amenințarea sau agresarea judecătorilor și procurorilor va fi sancționată penal Veridica.md
Parlamentul a adoptat joi o lege care introduce sancțiuni penale pentru persoanele care amenință sau agresează judecători și procurori.
15:40
Rusia ia în calcul oprirea exporturilor de gaze spre Europa Veridica.md
Decizia ar fi un răspuns la dorința UE de a interzice achizițiile de gaze naturale rusești.
14:30
Franța a autorizat, temporar, prezența aeronavelor americane în bazele sale din Orientul Mijlociu Veridica.md
Franța deține baze militare în regiune, fiind legată prin acorduri de apărare cu Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.
13:30
Rusia: 15 ani de închisoare pentru un român care-ar fi spionat în beneficiul Ucrainei Veridica.md
Ar fi adunat și a transmis informații despre apărarea aeriană din celebra stațiune Soci.
13:30
O dronă iraniană a lovit un aeroport din Azerbaidjan Veridica.md
Azerbaidjanul își mobilizează trupele la granița cu Iranul.
12:40
DEZINFORMARE: Republica Moldova a comis un abuz prin retrgerea cetățeniei unui grup de nouă persoane din Transnistria Veridica.md
Retragerea cetățeniei Republicii Moldova unui grup de nouă persoane de către autoritățile de la Chișinău este un abuz și are scopul de a pune presiune pe transnistreni, potrivit reprezentanților regimului separatist de la Tiraspol.
11:50
O navă sub pavilion panamez a fost lovită de drone rusești în portul ucrainean Cernomorsk Veridica.md
Vasul era încărcat cu porumb.
11:40
China suspendă exporturile de carburanți Veridica.md
De asemenea, companiile de rafinare au fost sfătuite să nu semneze contracte noi și să negocieze anularea transporturilor deja convenite.
11:30
R. Moldova intră în stare de alertă energetică; autoritățile spun că există stocuri suficiente de combustibil Veridica.md
Hotărârea Guvernului privind instituirea stării de alertă pentru 60 de zile a fost publicată în Monitorul Oficial.
11:30
Iranul neagă că ar fi lansat rachete către Turcia Veridica.md
Ieri, sistemele de apărare NATO de pe teritoriul Turciei au doborât o rachetă iraniană deasupra Mediteranei.
11:00
Iranul amenință cu lovirea instalației nucleare de la Dimona Veridica.md
Atacul va avea loc dacă SUA și Israel vor căuta o schimbare de regim în Republica islamică.
10:50
Dialogul la nivel înalt R. Moldova–UE privind transporturile are loc la Bruxelles Veridica.md
Modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea conexiunilor rutiere, feroviare și aeriene, vor fi subiectele centrale ale discuțiilor.
10:40
Aproape 500 de români au fost repatriați din Orientul Mijlociu Veridica.md
Au fost aduși și doi cetățeni ai Republicii Moldova.
Ieri
20:50
R. Moldova și Ucraina au stabilit condițiile pentru reluarea exporturilor de carne de pasăre Veridica.md
După discuții tehnice între autoritățile de siguranță alimentară, cele două părți au convenit un plan de acțiuni care prevede controale comune și verificări de laborator înainte de reluarea exporturilor.
20:20
Tiraspolul introduce regim sever de economisire a gazelor și oprește centralele termice Veridica.md
Transnistria a trecut producția de energie electrică la MGRES pe bază de cărbune, în urma perturbărilor în aprovizionarea cu gaze.
20:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, face, joi, o vizită în Polonia Veridica.md
Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor cu omologul său, polonez, Karol Nawrocki, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu.
18:10
Cum n-o dai! (25) - Sfântu&#039; Haos Veridica.md
„Cum n-o dai!”, în fiecare miercuri cu episoade noi pe YouTube Veridica și pe TikTok Veridica, dar și ca podcast pe Spotify!
15:40
Sistemele de apărare NATO au doborât o rachetă iraniană ce se îndrepta spre Turcia Veridica.md
Turcia și NATO protestează față de atacurile iraniene „fără discriminare” în întreaga regiune.
15:00
R. Moldova a demarat procedura de retragerea definitivă din CSI Veridica.md
Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire și a Statutului CSI.
14:50
Serviciul german de informații afirmă că autoritățile de la Moscova ascund costul real al războiului din Ucraina Veridica.md
Potrivit sursei, (președintele Vladimir) „Putin sacrifică viitorul economic al Rusiei pentru obiectivele sale imperiale”.
13:20
Literatura română, invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt 2028 Veridica.md
Eram la o lansare a unui număr de revistă „Granta”. Demult. La Londra. La „Frontline”, un club al ziariștilor englezi. Costul intrării era de 15 lire. Erau vreo 60 de scaune. Niciun loc liber.
12:40
Românca Ana Bărbosu a fost votată cea mai bună gimnastă a anului 2025 în Europa Veridica.md
A depășit-o cu aproape 40% din opțiuni pe următoarea clasată, ucraineanca Taisia Onofriciuk.
12:40
Panica imperialiștilor ruși Veridica.md
Imperialiștii ruși trăiesc în ultima vreme momente de panică, din cele mai dramatice, mai stresante ca niciodată. Crezul lor mesianic, șovin este supus unui test neobișnuit, neîncercat până acum, zguduindu-le puternic orgoliul colectiv „patriotic”.
12:20
Proiecții de filme românești la Bălți, Cahul și Chișinău Veridica.md
Peliculele vor fi subtitrate în limba franceză.
12:10
Fermierii din R. Moldova vor plăti doar 30% din primele de asigurare Veridica.md
Guvernul menține subvenția de 70% pentru asigurările agricole.
12:10
DEZINFORMARE: Crearea unui fond privat de pensii în Republica Moldova pare a fi o escrocherie Veridica.md
Crearea unui fond privat de pensii în Republica Moldova pare a fi o escrocherie inițiată de guvernare pentru a crea impresia că îi pasă de oameni, potrivit presei pro-ruse din Republica Moldova.
12:00
Germania va boicota parada naţiunilor din deschiderea Jocurilor Paralimpice 2026 Veridica.md
Ucraina și Estonia au anunţat că vor boicota în totalitate ceremonia de deschidere.
11:50
Fotbal, fete: România – Republica Moldova 1-0, în preliminariile Cupei Mondiale Veridica.md
Turneul final e anul viitor, în Brazilia.
11:40
Portul Giurgiulești devine obiectiv strategic Veridica.md
Guvernul a aprobat noi reguli pentru investiții.
11:00
MAE: Nicio victimă printre cetățenii moldoveni din Orientul Mijlociu Veridica.md
Celula de Criză a MAE a anunțat că situația în Orientul Mijlociu nu s-a schimbat semnificativ și că nu există victime sau persoane rănite printre moldovenii aflați în regiune.
10:30
Guvernul de la Chișinău a instituit stare de alertă în sectorul energetic Veridica.md
La inițiativa Centrului Național de Management al Crizelor, Executivul a aprobat instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile.
10:10
Universitatea de Stat din Moldova are un nou rector Veridica.md
Comunitatea academică a USM a ales-o pe Otilia Dandara în funcția de rector pentru un mandat de patru ani.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Riscuri de perturbare a traficului aerian în Cipru Veridica.md
Autoritățile din R. Moldova au recomandat cetățenilor aflați în Cipru sau care intenționează să călătorească acolo să verifice din timp disponibilitatea zborurilor.
09:00
Lipsa kerosenului în Cuba continuă până în aprilie Veridica.md
Insula caraibiană trece printr-o criză energetică de proporţii.
08:30
Franţa şi Marea Britanie îşi întăresc prezenţa militară în Marea Mediterană Veridica.md
Nave de război aeriene şi marine se îndreaptă deja spre Cipru.
08:10
Cel puţin 11 morţi în atacurile israeliene asupra Libanului Veridica.md
Sute de persoane au fost rănite, iar aproape 60.000 de persoane şi-au părăsit deja locuinţele.
07:50
Ali Khamenei va fi înmormântat în orașul său natal, Mashhad Veridica.md
Fostul lider suprem iranian va fi înhumat în sanctuarul Imamului Reza din orașul considerat sfânt de musulmanii șiiți.
07:40
Incendiu în apropierea consulatului american în Dubai Veridica.md
Iranul continuă loviturile sale în Golf ca represalii la atacurile americane și israeliene.
3 martie 2026
21:40
Fermierii se tem că scumpirea carburanților în contextul situației din Orientul Mijlociu ar putea afecta și sectorul agricol din R. Moldova Veridica.md
Guvernul confirmă că monitorizează atent evoluțiile de pe piețele energetice internaționale. Autoritățile dau asigurări că sectorul agricol rămâne o prioritate strategică.
21:10
Ministrul Energiei a participat la reuniunea ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, la Baku Veridica.md
În intervenția sa, ministrul Dorin Junghietu a subliniat transformarea profundă a sectorului energetic al Republicii Moldova, impulsionată de provocările din domeniul energetic.
21:00
Situația cetățenilor moldoveni în Orientul Mijlociu. Două persoane care dețin și cetățenia României, vor pleca cu autobuzul Ambasadei României Veridica.md
MAE recepționează sesizări și din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în alte state, precum Filipine, Maldive, Tanzania sau Sri Lanka, care se confruntă cu anularea zborurilor.
18:20
Qatar ar fi lansat propriile atacuri asupra Iranului Veridica.md
Surse israeliene spun că și Arabia Saudită ia în calcul operațiuni similare.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.