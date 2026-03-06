Dracii din Trump sunt îngerii păcii
În Donald Fridrihovici Trump se ascund de la o vârstă anumită, neștiută de nimenea, mai multe legiuni de draci, care lucrează în schimburi, unii ziua, alții noaptea, unii la Casa Albă, alții la casa lui, unii într-o țară, alții în alta și tot așa aleargă cu toții după dânsul sau într-însul, mai clar grăind, fără a se ogoi niciodată în viață, de-i frig, de plouă sau de bate tsunamiul cel furios dinspre Oceanul Pacific sau măcar Atlantic, de ce nu?
• • •
Acum 30 minute
09:10
09:00
Gardienii Revoluţiei avertizează că ţara este pregătită pentru un război prelungit.
Acum o oră
08:50
Autorităţile de la Tripoli nu au oferit detalii despre identitatea sau naționalitatea acestora.
Acum 2 ore
08:00
Statele Unite au anunţat şi restabilirea relaţiilor diplomatice cu Venezuela.
Acum 4 ore
06:30
Aceştia sunt angajați ai unei bănci ucrainene şi transportau zeci de milioane de euro din Austria.
Acum 24 ore
19:00
Germania își reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova și investițiile în dezvoltare și securitate # Veridica.md
Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul.
18:40
Forumul a vizat atragerea capitalului în tehnologii de producție, infrastructură și stocare pentru fructe și legume, modernizarea zootehniei și viticulturii.
18:40
Marea Britanie spune că drona care a lovit baza aeriană Akrotiri nu a fost lansată de Iran # Veridica.md
O investigație a stabilit că aceasta era o dronă iraniană Shahed, dar nu a fost lansată de forțele Teheranului.
18:20
Parlamentul a adoptat joi o lege care introduce sancțiuni penale pentru persoanele care amenință sau agresează judecători și procurori.
15:40
Decizia ar fi un răspuns la dorința UE de a interzice achizițiile de gaze naturale rusești.
14:30
Franța a autorizat, temporar, prezența aeronavelor americane în bazele sale din Orientul Mijlociu # Veridica.md
Franța deține baze militare în regiune, fiind legată prin acorduri de apărare cu Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.
13:30
Ar fi adunat și a transmis informații despre apărarea aeriană din celebra stațiune Soci.
13:30
Azerbaidjanul își mobilizează trupele la granița cu Iranul.
12:40
DEZINFORMARE: Republica Moldova a comis un abuz prin retrgerea cetățeniei unui grup de nouă persoane din Transnistria # Veridica.md
Retragerea cetățeniei Republicii Moldova unui grup de nouă persoane de către autoritățile de la Chișinău este un abuz și are scopul de a pune presiune pe transnistreni, potrivit reprezentanților regimului separatist de la Tiraspol.
11:50
O navă sub pavilion panamez a fost lovită de drone rusești în portul ucrainean Cernomorsk # Veridica.md
Vasul era încărcat cu porumb.
11:40
De asemenea, companiile de rafinare au fost sfătuite să nu semneze contracte noi și să negocieze anularea transporturilor deja convenite.
11:30
R. Moldova intră în stare de alertă energetică; autoritățile spun că există stocuri suficiente de combustibil # Veridica.md
Hotărârea Guvernului privind instituirea stării de alertă pentru 60 de zile a fost publicată în Monitorul Oficial.
11:30
Ieri, sistemele de apărare NATO de pe teritoriul Turciei au doborât o rachetă iraniană deasupra Mediteranei.
11:00
Atacul va avea loc dacă SUA și Israel vor căuta o schimbare de regim în Republica islamică.
10:50
Modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea conexiunilor rutiere, feroviare și aeriene, vor fi subiectele centrale ale discuțiilor.
10:40
Au fost aduși și doi cetățeni ai Republicii Moldova.
Ieri
20:50
R. Moldova și Ucraina au stabilit condițiile pentru reluarea exporturilor de carne de pasăre # Veridica.md
După discuții tehnice între autoritățile de siguranță alimentară, cele două părți au convenit un plan de acțiuni care prevede controale comune și verificări de laborator înainte de reluarea exporturilor.
20:20
Tiraspolul introduce regim sever de economisire a gazelor și oprește centralele termice # Veridica.md
Transnistria a trecut producția de energie electrică la MGRES pe bază de cărbune, în urma perturbărilor în aprovizionarea cu gaze.
20:10
Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor cu omologul său, polonez, Karol Nawrocki, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu.
18:10
„Cum n-o dai!”, în fiecare miercuri cu episoade noi pe YouTube Veridica și pe TikTok Veridica, dar și ca podcast pe Spotify!
15:40
Turcia și NATO protestează față de atacurile iraniene „fără discriminare” în întreaga regiune.
15:00
Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire și a Statutului CSI.
14:50
Serviciul german de informații afirmă că autoritățile de la Moscova ascund costul real al războiului din Ucraina # Veridica.md
Potrivit sursei, (președintele Vladimir) „Putin sacrifică viitorul economic al Rusiei pentru obiectivele sale imperiale”.
13:20
Eram la o lansare a unui număr de revistă „Granta”. Demult. La Londra. La „Frontline”, un club al ziariștilor englezi. Costul intrării era de 15 lire. Erau vreo 60 de scaune. Niciun loc liber.
12:40
A depășit-o cu aproape 40% din opțiuni pe următoarea clasată, ucraineanca Taisia Onofriciuk.
12:40
Imperialiștii ruși trăiesc în ultima vreme momente de panică, din cele mai dramatice, mai stresante ca niciodată. Crezul lor mesianic, șovin este supus unui test neobișnuit, neîncercat până acum, zguduindu-le puternic orgoliul colectiv „patriotic”.
12:20
Peliculele vor fi subtitrate în limba franceză.
12:10
Guvernul menține subvenția de 70% pentru asigurările agricole.
12:10
DEZINFORMARE: Crearea unui fond privat de pensii în Republica Moldova pare a fi o escrocherie # Veridica.md
Crearea unui fond privat de pensii în Republica Moldova pare a fi o escrocherie inițiată de guvernare pentru a crea impresia că îi pasă de oameni, potrivit presei pro-ruse din Republica Moldova.
12:00
Ucraina și Estonia au anunţat că vor boicota în totalitate ceremonia de deschidere.
11:50
Turneul final e anul viitor, în Brazilia.
11:40
Guvernul a aprobat noi reguli pentru investiții.
11:00
Celula de Criză a MAE a anunțat că situația în Orientul Mijlociu nu s-a schimbat semnificativ și că nu există victime sau persoane rănite printre moldovenii aflați în regiune.
10:30
La inițiativa Centrului Național de Management al Crizelor, Executivul a aprobat instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile.
10:10
Comunitatea academică a USM a ales-o pe Otilia Dandara în funcția de rector pentru un mandat de patru ani.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Autoritățile din R. Moldova au recomandat cetățenilor aflați în Cipru sau care intenționează să călătorească acolo să verifice din timp disponibilitatea zborurilor.
09:00
Insula caraibiană trece printr-o criză energetică de proporţii.
08:30
Nave de război aeriene şi marine se îndreaptă deja spre Cipru.
08:10
Sute de persoane au fost rănite, iar aproape 60.000 de persoane şi-au părăsit deja locuinţele.
07:50
Fostul lider suprem iranian va fi înhumat în sanctuarul Imamului Reza din orașul considerat sfânt de musulmanii șiiți.
07:40
Iranul continuă loviturile sale în Golf ca represalii la atacurile americane și israeliene.
3 martie 2026
21:40
Fermierii se tem că scumpirea carburanților în contextul situației din Orientul Mijlociu ar putea afecta și sectorul agricol din R. Moldova # Veridica.md
Guvernul confirmă că monitorizează atent evoluțiile de pe piețele energetice internaționale. Autoritățile dau asigurări că sectorul agricol rămâne o prioritate strategică.
21:10
Ministrul Energiei a participat la reuniunea ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze, la Baku # Veridica.md
În intervenția sa, ministrul Dorin Junghietu a subliniat transformarea profundă a sectorului energetic al Republicii Moldova, impulsionată de provocările din domeniul energetic.
21:00
Situația cetățenilor moldoveni în Orientul Mijlociu. Două persoane care dețin și cetățenia României, vor pleca cu autobuzul Ambasadei României # Veridica.md
MAE recepționează sesizări și din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în alte state, precum Filipine, Maldive, Tanzania sau Sri Lanka, care se confruntă cu anularea zborurilor.
18:20
Surse israeliene spun că și Arabia Saudită ia în calcul operațiuni similare.
