Mesaje de 8 Martie de la conducerea țării: Maia Sandu, Igor Grosu și Alexandru Munteanu au felicitat femeile din R. Moldova

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski și-a exprimat îngrijorarea privind o eventuală reducere a livrărilor de rachete antiaeriene și sisteme de apărare către Ucraina în cazul în care conflictului din Orientul Mijlociu ar putea dura. Președintele ucrainean a acordat un interviu pentru un post de televiziune italian, în care a vorbit despre negocierile de pace, precum și despre organizarea alegerilor prezidențiale. Între timp, atacurile Federației Ruse continuă. Patru regiuni din Ucraina au rămas fără lumină în urma bombardamentelor de noaptea trecută. Companiile energetice fac tot posibilul pentru a restabili curentul electric în Harkov, Donețk, Cernihov și Herson.