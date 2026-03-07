Româncele fac furori la turneul de tenis de la Indian Wells
Moldova1, 7 martie 2026 16:40
Româncele Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea s-au calificat în turul 3 al turneului de tenis de la Indian Wells. Într-o partidă din runda a doua, Cristian a învins-o pe australianca Maya Joint, scor 0:6, 6:2, 7:5. Bucureșteanca a fost la un pas de eliminare în setul decisiv. Joint conducea cu 5:4 și a ratat 3 mingi de meci.
• • •
Acum 30 minute
16:50
Furia naturii face victime în Statele Unite. Șase persoane au fost ucise și cel puțin 12 - rănite, după ce o tornadă a lovit statul Michigan. O furtună violentă și câteva tornade au măturat la propriu statul, au distrus numeroase locuințe și au lăsat sute de mii de rezidenți fără energie electrică. A fost activat Centrul de Operațiuni pentru Situații de Urgență al statului pentru monitorizarea situației.
16:40
Acum o oră
16:10
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA vor lovi Iranul „foarte dur” și a amenințat că va extinde loviturile la „zone și grupuri de persoane care nu au fost considerate vreodată ținte”, fără a oferi detalii, potrivit agențiilor France Presse și Reuters, citate de Agerpres.
Acum 2 ore
15:50
Meci dramatic în prima divizie spaniolă de fotbal. În prologul etapei a 27-a, Real Madrid a învins cu 2:1 în deplasare pe Celta Vigo, „Los Blancos" marcînd golul victoriei în minutul 90+4. Realul a deschis scorul în minutul 11, prin francezul Aurélien Tchouaméni, dar Borja Iglesias a egalat în minutul 25. Finalul de meci a fost dramatic.
15:20
Strășeni: Satul Negrești își modernizează infrastructura prin programele naționale de dezvoltare # Moldova1
Satul Negrești din raionul Strășeni beneficiază de investiții de peste 6,65 milioane de lei din bugetul de stat pentru modernizarea infrastructurii locale, bani alocați prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) în cadrul mai multor programe naționale. Proiectele vizează extinderea rețelelor de apă potabilă, instalarea iluminatului stradal, reabilitarea unui tronson de drum local și elaborarea planului urbanistic general al localității.
Acum 4 ore
15:00
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma unei lovituri cu rachetă asupra orașului Harkov, 10 oameni au murit, inclusiv doi copii. O altă victimă a fost înregistrată în raionul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk, relatează DW.
14:20
Finlanda intenționează să anuleze interdicția în vigoare din anii 1980 privind introducerea și tranzitul armelor nucleare, precum și depozitarea acestora pe teritoriul său. Declarația a fost făcută de ministrul apărării, Antti Häkkänen, în cadrul unei conferințe de presă, relatează publicația The Moscow Times, cu referire la Politico. Potrivit lui Häkkänen, normele actuale și-au pierdut relevanța în condițiile actuale și nu mai corespund statutului Finlandei de stat membru al NATO.
13:30
Peste 11 mii de locuri de muncă vacante în R. Moldova. Cele mai multe oferte sunt pentru cusătorese # Moldova1
Peste 11 mii de locuri de muncă vacante sunt disponibile în prezent pe piața muncii din Republica Moldova, majoritatea în mediul urban. Cele mai căutate meserii sunt cele de cusătoreasă, muncitor auxiliar, legător de cabluri și conductori, dar și conducător auto sau operator în diverse domenii.
Acum 6 ore
12:40
Președintele Iranului își cere scuze țărilor vecine pentru loviturile lansate de la începutul conflictului # Moldova1
Președintele iranian Masoud Pezeshkian și-a cerut scuze sâmbătă țărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la începutul conflictului în 28 februarie cu SUA și Israel, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
11:50
Moldoveni blocați în Abu Dhabi, Qatar și Liban. MAE caută opțiuni de evacuare împreună cu operatorii aerieni # Moldova1
Peste o sută de cetățeni ai Republicii Moldova au solicitat în această săptămână sprijin pentru evacuare din state ale Orientului Mijlociu, iar o parte dintre aceștia se află încă în așteptarea unor soluții de plecare din regiune, în special din Abu Dhabi, Qatar și Liban. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că ambasadele moldovenești mențin legătura cu operatorii aerieni și autoritățile locale pentru a identifica opțiuni de tranzit și repatriere, în condițiile în care zborurile din regiune sunt operate în regim limitat.
11:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacurile rusești din noaptea trecută asupra orașelor și infrastructurii civile din Ucraina, calificându-le drept crime de război și îndemnând comunitatea internațională să rămână concentrată asupra sprijinirii Kievului.
Acum 8 ore
11:00
Avocat: Consecințele pot fi grave pentru moldovenii care rămân în SUA după expirarea vizei # Moldova1
Pentru mulți moldoveni și români aflați peste Ocean, în Statele Unite ale Americii (SUA), visul american este umbrit de incertitudine, proceduri birocratice complicate și riscuri legale tot mai mari. Autoritățile americane înăspresc controalele și aplică legea imigrării cu o fermitate sporită, iar perspectivele de legalizare sau de reunificare a familiilor rămân fragile.
10:20
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma unei lovituri cu rachetă asupra orașului Harkov, cel puțin șapte oameni au murit, inclusiv doi copii. O altă victimă a fost înregistrată în raionul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk, relatează DW.
09:30
Stradă din Bălți, aproape impracticabilă după această iarnă: „Peste tot sunt gropi, noroi” # Moldova1
O stradă din Bălți, reparată în 2018 după o tehnologie nouă, care a costat sute de mii de lei, a devenit aproape impracticabilă după această iarnă. Stratul de asfalt a dispărut odată cu topirea zăpezii, spun locuitorii, iar drumul este acum plin de noroi și gropi. Oamenii acuză autoritățile locale de lucrări de mântuială și risipă a banilor publici. Reprezentanții primăriei susțin că, din lipsă de fonduri, strada nu va fi reparată, cel puțin în acest an.
Acum 12 ore
09:00
Fiscul avertizează comercianții înainte de 8 martie: Eliberați bonuri fiscale pentru fiecare tranzacție # Moldova1
În ajunul Zilei Internaționale a Femeii, când crește cererea pentru flori, cadouri și alte produse, autoritățile fiscale îndeamnă comercianții să respecte legislația și să elibereze bonuri fiscale pentru fiecare tranzacție. Totodată, cumpărătorii sunt încurajați să solicite bonul de casă la fiecare achiziție, pentru a-și proteja drepturile în calitate de consumatori.
08:30
Chișinăul propune reintegrarea etapizată a regiunii transnistrene, începând cu integrarea economică și socială # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău mizează pe o reintegrare etapizată a regiunii transnistrene, care să înceapă cu integrarea economică, fiscală și socială, iar componenta politică să fie abordată abia într-o etapă ulterioară. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește”.
08:20
Preot, la Moldova 1: „În Postul Mare, credinciosul atrage atenție sufletului, nu trupului” # Moldova1
Postul Mare, numit și Postul Învierii, întărește voința și caracterul moral, este momentul în care credinciosul atrage atenție sufletului, nu trupului. A posti înseamnă, de fapt, a te abține de la gânduri și fapte, a subliniat Viorel Cojocaru, parohul Bisericii „Inimi Tăcute”, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
Acum 24 ore
22:30
Femeile din Republica Moldova au un nivel de instruire mai ridicat decât bărbații, dar se regăsesc mai puțin în funcții de conducere și au salarii mai mici. Ajunse la vârsta de pensionare, doamnele continuă să fie discriminate.
22:20
În Republica Moldova vor fi construiți primii 5.1 kilometri de autostradă, cu sprijunul României, care va semna, în luna aprilie 2026, contractul cu compania responsabilă de execuția lucrărilor.
22:20
Consultări pentru reforma administrației publice locale. Conceptul va fi anunțat la finele lunii martie # Moldova1
Guvernul va organiza săptămâna viitoare consultări pe marginea reformei administrației publice locale la Orhei, Telenești și Taraclia. De asemenea, conceptul urmează să fie discutat în UTA Găgăuzia, dar și în municipiul Chișinău.
22:20
Prețul petrolului ajunge la 90 de dolari per baril, pe fondul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu # Moldova1
Cotația barilului de petrol Brent a atins 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un val de perturbări pe piețele energetice, Iranul a reacționând la atacurile aeriene prin restricționarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru comerțul global cu energie, transmite Agerpres cu referire la Bloomberg.
22:00
Tragedia de la școala din Iran | O anchetă sugerează că SUA ar fi lovit clădirea instituției de învățământ # Moldova1
Tragedia de la școala primară Minab din Iran stârnește indignare internațională, pe măsură ce apar noi detalii cu privire la cine ar putea fi responsabil de această crimă. Potrivit Reuters, o anchetă sugerează că Statele Unite ale Americii (SUA) ar fi lovit cu arme de înaltă precizie clădirea instituției de învățământ, atac soldat cu moartea a peste 160 de persoane. Și publicația New York Times a scris despre implicarea Pentagonului în această lovitură. Washingtonul nu a comentat aceste relatări.
21:50
An outbreak of African Swine Fever has been confirmed in a domestic pig in the village of Parcani, located in the Calarasi district. The Calarasi District Council announced this on Friday, March 6, based on data provided by the territorial subdivision of the National Food Safety Agency (ANSA).
21:40
Peste 62% dintre cetățeni consideră că destinul femeii este familia și gospodăria, arată datele Indexului Egalității de Gen # Moldova1
Camelia BabeicaFemeile din Republica Moldova au un nivel de instruire mai ridicat decât bărbații, dar se regăsesc mai puțin în funcții de conducere și au salarii mai mici. Ajunse la vârsta de pensionare, doamnele continuă să fie discriminate. Potrivit datelor statistice, pensia medie a femeilor este cu o mie de lei mai mică decât cea a bărbaților. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) a publicat date privind Indexul Egalității de Gen. Potrivit experților, în timp ce reformele legislative recente au încurajat participarea femeilor pe piața muncii, în multe domenii s-au înregistrat regrese ce sunt amplificate de consolidarea percepțiilor tradiționaliste în societate.
21:30
Motorina scumpă pune în dificultate agricultorii. MAIA: „Vor putea depune cereri pentru compensații” # Moldova1
Scumpirile motorinei îi pun în mare dificultate pe agricultori, care au început deja lucrările de primăvară. Fermierii încearcă să facă rezerve de carburanți, pentru că prețurile cresc pe zi ce trece. În același timp, ei spun că operatorii refuză să le vândă carburanți angro, fără să invoce motive întemeiate. Agricultorii cer intervenția promptă a statului, iar autoritățile anunță că vor compensa costul accizei la motorina folosită în timpul lucrărilor de semănat.
21:30
Chiveri: O pace durabilă în Ucraina ar putea crea condiții pentru retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană # Moldova1
O pace durabilă în Ucraina ar putea crea condiții pentru retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană și pentru grăbirea procesului de reglementare a conflictului. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește”.
21:00
Focar de pestă porcină confirmat în satul Parcani, raionul Călărași: autoritățile implementează măsuri de combatere și prevenire # Moldova1
Un focar de Pestă Porcină Africană a fost confirmat la un porc domestic în satul Parcani, raionul Călărași. Anunțul a fost făcut vineri, 6 martie, de Consiliul Raional Călărași cu referire la datele prezentate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
20:50
Criza energetică din regiunea transnistreană, abordată de noua comisie parlamentară: „Ne îngrijorează acest fapt” # Moldova1
Francesa GîndeaCriza energetică din regiunea transnistreană a fost unul dintre subiectele abordate la prima ședință a Comisiei speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare. La întrevedere a participat și viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, care a vorbit despre procesul de implementare a politicilor de reintegrare și a prezentat rezultatele atinse în acest domeniu pe parcursul anului precedent. Discuțiile au avut loc cu ușile închise.
20:40
Guvernul va organiza săptămâna viitoare consultări pe marginea reformei administrației publice locale la Orhei, Telenești și Taraclia. De asemenea, conceptul urmează să fie discutat în UTA Găgăuzia, dar și în municipiul Chișinău.
20:30
Pe teritoriul R. Moldova vor fi construiți primii kilometri de autostradă, cu sprijinul României: Contractul va fi semnat în aprilie # Moldova1
În Republica Moldova vor fi construiți primii 5.1 kilometri de autostradă, cu sprijunul României, care va semna, în luna aprilie 2026, contractul cu compania responsabilă de execuția lucrărilor.
20:20
În Republica Moldova vor fi construiți primii 5.1 kilometri de autostradă, cu sprijunul României, care va semna, în luna aprilie 2026, contractul cu compania responsabilă de execuția lucrărilor.
20:20
Comisia Europeană a deplorat vineri, 6 martie, amenințările „inacceptabile” ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski adresate premierului maghiar Viktor Orban, care blochează împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către Uniunea Europeană (UE).
20:10
Vladimir Bolea, la Bruxelles: R. Moldova poate deveni un „veritabil hub logistic” est-european # Moldova1
20:00
Volodimir Zelenski, îngrijorat de livrările de arme pentru Ucraina, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu # Moldova1
Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski și-a exprimat îngrijorarea privind o eventuală reducere a livrărilor de rachete antiaeriene și sisteme de apărare către Ucraina în cazul în care conflictului din Orientul Mijlociu ar putea dura. Președintele ucrainean a acordat un interviu pentru un post de televiziune italian, în care a vorbit despre negocierile de pace, precum și despre organizarea alegerilor prezidențiale. Între timp, atacurile Federației Ruse continuă. Patru regiuni din Ucraina au rămas fără lumină în urma bombardamentelor de noaptea trecută. Companiile energetice fac tot posibilul pentru a restabili curentul electric în Harkov, Donețk, Cernihov și Herson.
19:50
Electricity prices may decrease for households served by Premier Energy and FEE Nord. On Friday, March 6, the National Energy Regulatory Agency (ANRE) proposed draft decisions for public consultations regarding electricity tariff adjustments.
19:40
Activitatea bacului de la Molovata a fost reluată, iar traversarea Nistrului se desfășoară din nou conform programului obișnuit, anunță Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata”. Autoritățile avertizează însă că, din cauza gheții rămase pe râu, pot apărea în continuare devieri sau întârzieri în programul de circulație până la topirea completă a acesteia.
19:20
Energia electrică s-ar putea ieftini: ANRE propune tarife mai mici decât cele cerute de furnizori # Moldova1
Energia electrică s-ar putea ieftini pentru consumatorii casnici deserviți de Premier Energy și FEE Nord. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a propus vineri, 6 martie, spre consultări publice proiectele de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru energia electrică.
18:30
Japonia oferă un grant de peste 112 mii de dolari pentru renovarea gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă # Moldova1
Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din raionul Ștefan Vodă urmează să fie renovat cu sprijin financiar oferit de Japonia, în cadrul programului de granturi pentru securitatea umană „Kusanone”. Un contract de finanțare în valoare de 112.337 de dolari americani a fost semnat vineri, 6 martie, între ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki, și directoarea instituției de învățământ, Inga Cuclenco.
18:10
Experții invocă riscuri de neconstituționalitate în decizia privind reducerea pragului de vot pentru Comisia Vetting și anticipează reacția UE # Moldova1
Modificarea procedurii de vot pentru desemnarea membrilor Comisiei Vetting stârnește critici din partea societății civile și a experților în drept, care avertizează asupra riscului de neconstituționalitate și a unor reacții negative din partea Bruxelles-ului, în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE). De cealaltă parte, exponenții guvernării susțin că inițiativa reprezintă un mecanism legal de deblocare a procesului de evaluare a procurorilor, necesar pentru a menține ritmul reformelor asumate.
18:00
Noi tensiuni între Ucraina și Ungaria. Kievul a acuzat Budapesta de luare de ostatici și de terorism la nivel de stat, după ce șapte angajați ai băncii ucrainene de stat au fost reținuți. Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrei Sibiha, a declarat că autoritățile ungare au reținut lucrătorii bancari care se întorceau cu două mașini de la Viena la Kiev, toți cetățeni ucraineni.
17:40
Părinții contribuie anual cu peste 33 de milioane de lei la sistemul de educație din Republica Moldova, iar aproape două treimi din sumă reprezintă plăți informale. În pofida măsurilor anticorupție adoptate în ultimii ani, favoritismul, mita și fraudele academice continuă să fie semnalate în instituțiile de învățământ. Programul de implementare a Strategiei „Educația 2030”, lansat pentru consultări publice, prevede intensificarea măsurilor anticorupție, precum și implementarea unui soft antiplagiat funcțional în învățământul superior.
17:20
Servicii ilegale de transport sau fără bilete pentru pasageri: Amenzi de zeci de mii de lei pentru șoferi # Moldova1
Transportau pasageri fără a avea actele necesare, nu eliberau bilete sau nu respectau orarul pornirilor. Zeci de șoferi s-au ales cu amenzi de până la 3.000 de lei, în urma controalelor desfășurate de Agenția Națională Transport Auto (ANTA), în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP).
Ieri
17:00
Program: Peste 2.200 de profesori, instruiți cum să distingă bullyingul și să intervină pentru a asigura securitatea copiilor # Moldova1
Conflictele obișnuite dintre elevi sunt adesea confundate cu fenomenul de bullying, atrag atenția specialiștii. Pentru prevenirea unor astfel de situații, este esențială delimitarea clară a acestor noțiuni. În acest context, Ministerul Educației și Cercetării a lansat un program național amplu de formare anti-bullying, destinat pentru peste două mii de cadre didactice, care își propune să schimbe modul în care este identificată și gestionată agresiunea dintre copii.
16:50
Se dădeau drept fete și percepeau sute de dolari pentru „relații romantice” de la clienți din Australia, India sau SUA # Moldova1
Înșelau clienți de peste hotare, în mare parte din Australia, India și Statele Unite ale Americii, care căutau „relații romantice” prin intermediul platformelor matrimoniale, îi storceau de bani după ce pretindeau că sunt femei, după care întrerupeau contactele cu victimele.
16:30
Peste 82 de milioane de lei pentru grupele cu program prelungit din Chișinău: „Vor fi mai multe activități extrașcolare” # Moldova1
Autoritățile municipale din domeniul educației pregătesc schimbări în activitatea grupelor cu program prelungit. Propunerile vizează prelungirea duratei programului cu două ore, până la ora 16:30, prin includerea mai multor activități extracurriculare. Totodată, funcționarea grupelor va avea loc în baza unui catalog electronic, iar părinții vor semna o cerere unică prin care vor confirma că știu că acest serviciu este gratuit.
16:00
Prețul la benzină și motorină crește a șasea zi consecutiv și ajunge la aproape 25, respectiv 23 de lei.
15:40
Activitatea Consiliului Concurenței, blocată după demisia lui Gherțescu: „Trebuie să avem o decizie” # Moldova1
Consiliul Concurenței se află într-un vid decizional fără precedent, fiind în imposibilitatea de a monitoriza piața sau de a sancționa abuzurile economice. Impasul a apărut după ce Parlamentul a acceptat demisia președintelui Plenului instituției, Alexei Gherțescu, care și-a încetat mandatul începând cu 1 martie.
15:20
Alți trei sute de apărători ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă, vineri, 6 martie. De fapt, astăzi a avut loc a doua etapă a schimbului, conform acordurilor de la Geneva.
15:20
The Vulcănești-Chișinău Overhead Power Line (OPL) was completed in November 2025. Its operation was tested in January of this year, while work continues at the Chișinău and Vulcănești power stations.
15:00
Noi membri în Comisia de evaluare a procurorilor: Herman von Hebel și Bernard Lavigne, numiți, cu scandal, după schimbarea procedurii # Moldova1
Herman von Hebel, care a coordonat până în noiembrie 2025 evaluarea judecătorilor din Republica Moldova în calitate de președinte al Comisiei Pre-Vetting, va face parte și din Comisia de evaluare a procurorilor. Numirea sa, alături de cea a expertului internațional Bernard Lavigne, a devenit posibilă după ce Parlamentul a modificat procedura de desemnare și a prevăzut că, dacă un candidat propus de partenerii europeni nu întrunește votul a trei cincimi dintre deputați, acesta poate fi înaintat din nou plenului, iar decizia se ia ulterior cu majoritate simplă.
